黑碼取消+港鐵七折　周末55萬港人北上按周增15%　附車費優惠教學

上周三（11月1日）起往返內地毋須再出示俗稱「黑碼」的健康申報，加上港鐵推出指定車站前往羅湖站及落馬洲站車費七折出境優惠，令北上人潮急增。其中在「黑碼」取消後首個周六（4日），經羅湖和落馬洲支線出境本港居民合計17.6萬人次，較前一個周六（10月28日）增加2.9萬人次或20%。

周六、周日兩天（11月4至5日）合計54.7萬人次北上（包括到訪澳門，下同），較上一個周末（10月28至29日）47.4萬人次，增加7.3萬人次或15%。而剛過去的周末兩天僅約20.3萬人次內地施旅客南下，與北上人潮形成34.4萬人次逆差。

註：本文圖表中數據每日更新



港鐵同步推出七折北上優惠，早上九時後於指定車站往羅湖或落馬洲票價7折，優惠需於入閘前，於指定車站的數碼服務站領取（見下文教學）。

指定車站往羅湖或落馬洲7折優惠日期：

．2023月11月1日至2024年2月29日

7折車費優惠詳情：

．只適用於早上9時後由指定車站出發前往羅湖或落馬洲站的港鐵車程

．須於優惠期內憑有效之八達通，包括成人、長者、小童、樂悠咭及註有「學生身份」或「殘疾人士身份」個人八達通，於早上9時後往指定車站之數碼服務站領取車費優惠

．優惠須於使用當天入閘前領取，並於領取後立即乘車前往羅湖或落馬洲站

．優惠不適用於以下情況：不在指定車站入閘； 不在羅湖或落馬洲站出閘；或於尖沙咀或尖東站轉綫

指定車站名單：

沙田、大圍、太和、大埔墟、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、尖東、旺角東、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、 九龍塘、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城

7折車費優惠領取方法教學：

▼11月4日 港鐵旺角東站領取七折車票優惠情況▼



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「黑碼」取消後首個周六（4日），經羅湖出境本港居民約9.5萬人次，經落馬洲支線出境港人約8.2萬人次，合計17.6萬人次，較前一個周六（10月28日）增加2.9萬人次或20%。

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⬇️⬇️內地旅客經各管站南下人次持續更新⬇️⬇️