颱風蘇拉｜盤點開學打風　風后溫黛上榜　有次3號風球全港停課！

【颱風蘇拉／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／8號風球／動態／路線／預報／海葵】開學先嚟打風？香港天文台最新消息，隨著蘇拉移向廣東東部沿岸，會在今日（8月30日）黃昏發出一號戒備信號。蘇拉可能會在星期五（9月1日）至星期六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，即新學年開學日很有可能受颱風影響！

天文台紀錄顯示，1946年以來有4個於開學日前後發出的八號或以上熱帶氣旋警告信號，當中包括「風后」溫黛，以及2003年的九號風球杜鵑等，當中更有颱風令到教育局罕有於三號風球剛發出時便已宣布全港停課！



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1962年溫黛襲港，共造成183人死亡或失縱，逾7萬人流離失所，是二戰後最傷亡嚴重的風災。溫黛影響下，當年天文台由8月30日已懸掛一號風球，隨後颱風信號級數持續上升，至當年9月1日早上6時許發出十號風球。據報章紀錄，當年9月1日全港學校停課，學生毋須回校上課。

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至於2003年的颱風杜鵑，就令天文台於當年9月1日晚上發出一號戒備信號，不過當時上課時間已過，因而未有影響開學日。及至當年9月2日，天文台於當日早上預告會於中午前發出三號強風信號，以及下午早段時間改發八號烈風或暴風信號。紀錄顯示，三號風球於當天早上10時40分發出，而當時的教育統籌局隨後於早上10時43分、即三號風球剛發出時便已宣布全港停課。

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9月是颱風旺季，近期除了颱風蘇拉外，西北太平洋上還有海葵及達維，即三個颱風或熱帶氣旋同時出現。此外，據預報太平洋海域還有一股熱帶低氣壓正在蘊釀，9月初有可能上演「四颱共舞」的奇景。據天文台紀錄，9月發出8號或以上熱帶氣旋警告信號的時間平均達0.62日，僅次於8月的0.67日。