縮班｜新學年大減79班小一　沙田、元朗成重災區　42校僅開1班

【小學概覽2023 / 小一派位 / 升小一 / 縮班】適齡學童減少，加上受近年疫情及移民潮影響，小學縮班潮惡化。教育局最新一份《小學概覽》顯示，2023/24學年全港官津小學將縮減79班小一，縮班重災包括有學童人口全港數一數二多的沙田區及元朗區。此外有多達42間小學新學年僅開辦一班小一，當中不少位於人口稠密的地段，包括將與北角官立小學合併的北角官立小學（雲景道）。



《2022小學概覽》列出的456間官立及津貼小學之中，新學年有68間小學縮減小一班數，合計縮班達79班（計及部分加開小一班數，則全港淨縮減54班）；按小學每班標準人數25計算，規模可達1,975名學生。今年縮班情況亦較2022/23學年縮減67班、估計約涉及1,675名學生加劇，而兩年合計已縮減超過140班，估計涉逾3,600名學生。（註：若學校於多區收生，僅計算其所在校網的班數）

今年多達11間小學縮減2班小一，其中九龍城浸信會禧年（恩平）小學由3班減至1班，另外有14間小學有2班減至1班，包括以往曾面臨殺校危機的油尖旺區鮮魚行學校，以及早前獲教育局批准由葵涌麗瑤邨搬校至將軍澳新校舍的東華三院高可寧紀念小學。

全港小學學童人數最多的沙田區，今年成為縮班重災區之首，共縮減11班小一。其次是元朗區減10班、黃大仙減8班。另外多個名校區都無一幸免，包括灣仔縮減5班小一、中西縮減2班小一，九龍城、東區、南區等分別縮減1班小一。（註：學校所在校網以《小學概覽》所列為準）

新學年有42間小學僅開辦一班小一，較2022/23學年的37增5間，較2021/22學年的25間增17間。除了部分位於離島、北區等鄉郊地區的村郊，另有逾30間小學位於港島、九龍，以及新界新市鎮等市區地段，其中灣仔區李陞大坑學校、南區嘉諾撒培德學校、油尖旺區鮮魚行學校、沙田區九龍城浸信會禧年（恩平）小學等，均是本學年才減至只開辦一班小一。

北角官立小學（雲景道）將於2024／25學年起與北角官立小學合併。（小學概覽2023）

類似學校若非涉及遷校等因素，如未來收生情況無改善，恐會墮入殺校高危名單。其中，北角官立小學（雲景道）按教育局安排，須於2024/25學年起與北角官立小學合併。

對於學生人數減少，教育局早前回覆《香港01》指，根據人口數字推算，政府已預計未來學齡人口持續下跌的情況並非過渡性而是結構性，會從長遠規劃公營中小學學位供應，以「軟著陸」為目標，逐步有序調節學校數目，確保教育質素和善用公共資源。局方表示，會一直與業界保持緊密溝通，積極呼籲並支援業界及早規劃，採取負責任的態度及果斷措施，例如透過停辦新校、重置、合併等，以有序的方式整合轄下資源。