黑雨水浸｜500年一遇是什麼？不用等500年？1原因極瑞降雨將增加

【天文台天氣／黑雨／紅雨／黃雨／水浸／雨量／大雨】「500年一遇」似乎變成了大雨、水浸代名詞。本港上周經歷世紀黑雨，天文台及特首李家超形容今次是「百年一遇」大暴雨，而政務司司長陳國基及渠務署更表示這是「500年一次」大雨，當中「500年一遇」之說引起熱議，不少人難以理解為何天文台成立只有百多年，卻有500年數據。

事實上，天文台曾撰文解釋，「N年一遇」或「重現期」是統計學概念，所指的是重複發生同一事件的平均所需時間，而對於以往未曾發生過的極端事件，也可透過統計方法從現有數據分布延伸估算。天文台亦指出，氣候變化影響下，未來極端事件增加，重現期亦會隨之縮短。



多區大水浸 黃大仙成重災區



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天文台文章以虛構數據為例解釋，假設過去50年內曾有2次年最高每小時雨量超過100毫米紀錄，以統計學方法便可估算出更長期雨量分布，可得出1年發生這個事件的機會率是2%。再計算機會率的倒數，即1÷2%，便可得出重現期估計為50年。

降雨事件重現期的計算方法，圖中的數據全為虛構，僅作例子用。（香港天文台網站）

值得注意的是，重現期只是由概率推算出來的期望值，即使計算得出某事件平均N年會出現一次，亦不代表N年內必然會發生。此外，由極端事件發生次數稀少，歷史數據年期亦有限，都會影響估算準確度，而只要新增一兩次極端事件，也可能大為影響估算結果。

極端事件的估算值會對新觀測十分敏感，新增一次極端事件，亦可能對估算有較大影響。（香港天文台網站）

渠務署曾以排洪角度指出，下雨持續多長時間，對某一個地區排水系統會有不同程度影響，因此計算大雨重遇期時，必須評估對受大雨影響區域最關鍵的降雨時間長短。

多名氣象專家均提到，氣候變化下，類似今次暴雨極瑞事件會愈來愈「常態化」。而天文台亦指出，不同電腦氣候模式都預測，在氣候變化影響下，極端事件會增加，亦即重現期亦會愈來愈縮短。

本港排水系統防洪標準（渠務署網站）

現時渠務署防洪標準，要求市區排水幹渠系統能夠應付重現期為200年一遇洪水。天文台前台長林超英亦在社交媒體上表示，這次的「500年一遇」說法，是由過去雨量紀錄推算出來的數字，指出近年每小時雨量接連破紀錄，而且上升幅度高，需要新的、能反映氣候變化的統計推算，認為渠務署宜及早以最新觀測數據更新設計參數。