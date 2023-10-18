施政報告│股樓挫收入減　財政儲備僅夠約1年開支　政府會否加稅？

新一份《施政報告》公布在即，政府財政狀況再成焦點。截至8月底，政府於本財政年度首五個月錄1,362億元赤字，財政儲備跌至6,986億元，相當於約1年政府開支。

受市況拖累，地價及印花稅兩大主要收入上年度均已大縮水，市場預料本年度亦難達標，其中地價收入過去兩季估計只有約121億元，僅為全年預算的14.2%，但疫後公共開支卻未明顯下調，本年度開支預算超過7,600億元，令市場憂慮政府未來可能會增加稅收或削減公共開支。



疫情後首個財政年度，2023/24年度政府首5個月（今年4月至8月）整體開支為3,007億元，收入為1,179億元，財政儲備最新跌至6,986億元，僅夠應付約13個月政府開支，若扣除當中466億元綠色債券收入，則現時財政儲備估計只有6,520億元。而中長期數據更顯示，政府財政儲已跌至近10多年以來新低，並倒退至2011/12年度約6,690億元水平。

市場本期望疫情後政府財政狀況會逐步改善，但在人口老化等影響下公共開支或難縮減，加上賣地及印花稅收入亦受市況拖累而大縮水，令市場憂慮政府財政儲備進一步減少，更有意見指政府是時候考慮稅務改革以擴闊稅基。

截至8月底，政府於本財政年度首五個月錄1362億元赤字，財政儲備跌至6986億元。（資料圖片）

地價、印花稅兩項主要收入 受市況拖累大減

具體分析政府收入，賣地收益向來是重要一環，以往能為庫房帶來1年逾千億元進帳，但樓市轉趨疲弱後，上年度政府地價收入只有約699億元，僅為原來預算的58.3%，亦較2021/22年度逾1430億元大跌逾五成，地價收入也跌至政府5項主要收入中最少的一項。

首兩季賣地收入估計只達全年目標14%

至於本年度情況亦未轉樂觀，地政總署數據顯示，政府上兩季賣地收入70.7億元，連同約50.2億元的補地價收入，合計約120.9億元，即半年地價收入只達全年預算（850億元）的14.2%。事實上，本年度首兩季出售地皮偏少，至今僅沽出2幅官地，另有一幅位於荃灣的「港人首次置業」項目住宅地皮流標；而更多土地將於下兩季推出市場，但有分析指在加息、樓價下跌的環境下，本年度政府賣地收入將難達到預算目標。

港股交投持續低迷 本年度印花稅或難達預算目標

印花稅收入方面，受股市成交量下跌影響，上年度政府印花稅收入錄699.8億元，僅為原來預算（1,130億元）約六成，而本年度首季僅錄159.9億元，較去年同期下跌16.7%，暫時只達全年目標18.8%。近期港股交投低迷，政府早前成立專責小組研究如何促進股票市場流動性，另有意見提出可先下調股票印花稅以推動股票市場發展。