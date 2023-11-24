叱咤頒獎禮│最新5強名單　尹光聲勢遠超姜濤？呢3個鏡仔入圍

【903 / 商台 / 叱咤 / 叱吒】又到年底樂壇頒獎禮季節，其中商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮就率先讓樂迷投選「我最喜愛」獎項，人氣急升的「光B」尹光不負眾望打入我最喜愛男歌手5強，而他的網絡聲量亦遠遠拋離「姜B」姜濤！以下比較各5強名單的最新網絡熱度，看看誰更受關注、更有機會登上叱咤頒獎台！



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▼▼▼叱咤「我最喜愛」獎項5強、7強及10強名單▼▼▼



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叱咤我最喜愛男歌手、女歌手及組合由樂迷投票選出，而各入圍單位網絡聲量，可在一定程度上反映他們的支持度以至勝出機會。

截至11月24日下午3時，我最喜愛的男歌手5強名單中，尹光目前社交媒體討論熱度值最高，其次為張敬軒、姜濤、陳卓賢（Ian）以及盧瀚霆（Anson Lo）。至於林家謙、張天賦MC、江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）則未能打入5強。

現年74歲的尹光今年因AI熱潮而人氣急升，早前憑新歌《Dear Myself》打入903專業推介，並獲網民熱捧，其熱度值暫時遠超其他對手。

我最喜愛的女歌手方面，5強討論熱度值由高至低排依次為謝安琪（Kay）、陳蕾（Panther）、梁嘉茵（Serrini）、李幸倪（Gin）、鄭欣宜（Joyce）。邱彥筒（Marf）、陳凱詠 （Jace）、炎明熹（Gigi）、何洛瑤（Sica）、方皓玟（Charmaine）未能打入5強。

至於我最喜愛組合，討論熱度值前3名均是《全民造星》同門師兄妹，分別是MIRROR、ERROR、COLLAR。排名第4至5位的分別是Dear Jane及Lolly Talk。而雷同二友、P1X3L、KOLOR、艾粒、RubberBand未能打入5強。

以上分析今年11月13日零時至24日下午3時，Facebook、Instagram及討論區上，提及叱咤以及各歌手的帖文，合共1,118則主帖及33,830則回帖。

