叱咤頒獎禮│預測5強名單　尹光聲勢遠超姜濤？3鏡仔大機會入圍

【903 / 商台 / 叱咤 / 叱吒】又到年底樂壇頒獎禮季節，其中商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮就率先讓樂迷投選「我最喜愛」獎項，人氣急升的「光B」尹光不負眾望打入10強男歌手名單，最新更打入7強，而他的網絡聲量更遠遠拋離「姜B」姜濤！以下比較各10強名單的最新網絡熱度，看看誰更受關注、更有機會打入最後5強甚至登上叱咤頒獎台！



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▼▼▼叱咤「我最喜愛」獎項10強及7強名單▼▼▼



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叱咤我最喜愛男歌手、女歌手及組合由樂迷投票選出，而各入圍單位網絡聲量，可在一定程度上反映他們的支持度以至勝出機會。

截至11月22日上午，我最喜愛的男歌手10強名單中，社交媒體討論熱度值排在前5名的依次是尹光、姜濤、陳卓賢（Ian）、林家謙以及張敬軒，第6至10名分別是盧瀚霆（Anson Lo）、張天賦MC、江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）。至於商台最新公布的7強名單為MC張天賦、尹光、呂爵安、姜濤、陳卓賢、張敬軒及盧瀚霆。

現年74歲的尹光今年因AI熱潮而人氣急升，早前憑新歌《Dear Myself》打入903專業推介，並獲網民熱捧，其熱度值暫時遠超其他對手。

我最喜愛的女歌手方面，討論熱度值前5名依次為謝安琪（Kay）、邱彥筒（Marf）、陳蕾（Panther）、陳凱詠 （Jace）、李幸倪（Gin）。第6至10名分別是梁嘉茵（Serrini）、炎明熹（Gigi）、何洛瑤（Sica）、方皓玟（Charmaine）、鄭欣宜（Joyce）。當中謝安琪主演電影《4拍4家族》近期上映，帶動不少網絡討論。

而商台公布我最喜愛女歌手7強名單為李幸倪、邱彥筒、梁嘉茵、何洛瑤、陳蕾、鄭欣宜、謝安琪。

至於我最喜愛組合，討論熱度值前3名均是《全民造星》同門師兄妹，分別是MIRROR、ERROR、COLLAR。排名第4至10位的分別為雷同二友、Dear Jane、P1X3L、KOLOR、艾粒、RubberBand、Lolly Talk。而商台公布的7強名單為COLLAR、Dear Jane、ERROR、KOLOR、Lolly Talk、MIRROR、RubberBand。

以上分析今年11月13日至22日早上提及叱咤以及各歌手的網上帖文，包括來自Facebook、Instagram、討論區及YouTube，合共789則主帖及22,390則回帖。

