恒指2023年回顧│收報17047點連續跌4年　大行預測全錯　最離譜是…

本港經濟復甦未如理想，2023年最後一個交易日恒指上升3.86點，收報17047.39點，險守萬七關口，但全年累計跌2734點，跌幅達13.8%，屬港股歷史上首次連續4年下跌。今年港股先高後低，年初22700點見頂後反覆向下，跌至12月中旬15972點最低位。臨近年底，各間大行陸續公布來年展望，回顧去年底各大行目標，究竟哪間預測最接近實際數字？



今年初本港與內地全面通關，恒指在農曆新年後（1月27日）達最高位22700點水平，其後反覆向下。受內地經濟反彈不似預期、聯儲局加息等影響，全年最低跌至12月11日15972點，高低位相差6729點，聖誕後港股重上17000點水平，最後一個交易日收市報17047.39點。

整體而言，全年恒指先高後低，除了6月至7月份兩度回升至20000點以上水平外，下半年恒指均低於20000點。

恒指全年跌2734點，跌幅達13%，較去年跌幅少1.6個百分點，更首次出現港股連續4年下跌情況。回顧歷史紀錄，恒指只在1965年至1967年，以及2000年至2002年間錄得連續3年下跌。

大行去年預測2023年恒指達20000至24000點

回顧去年底各大投資銀行及證券行對2023年經濟展望，預測恒指介乎20000點至24000點。其中估算最高的是花旗銀行，目標上半年24000點，不過6月份花旗表示，受累中國經濟較弱﹑人民幣兌美元弱勢以至中美關係緊張，降低目標價至22000點。至於去年底估算最保守的是信安香港，目標20000點，與實際相差逾2952點。