MPF強積金最新回報│人均賺蝕一覽　美股基金勁賺　中港股基金倒蝕

每個打工仔都要供強積金（MPF），自然也會關注自己所投資組合的回報表現。「01研數所」整合逾400隻MPF成份基金的回報數據，方便讀者了解哪些基金表現最好、長期回報趨勢、股票或債券等資產的綜合表現等，至於你的投資收益又能否「跑贏大市」？以下即看最新一期數據！



參考強積金基金平台截至2023年12月31日數據，1年期累積回報表現最好的10隻基金分別是：

1. 宏利 MPF 北美股票基金（38.7% ）

2. 中國人壽樂休閒環球股票基金（35% ）

3. 中國人壽美國股票基金（34.9% ）

4. 萬全美國股票基金（28.3% ）

5. 宏利 MPF 國際股票基金（26.5% ）

6. BCT美國股票基金（25.1% ）

7. 宏利 MPF 日本股票基金（24.8% ）

8. 恒生智優逸北美股票追蹤指數基金（24.3% ）

9. 滙豐智優逸北美股票追蹤指數基金（24.3% ）

10. 中銀保誠北美指數追蹤基金（24.3% ）

需要注意的是，過往投資表現數據未必是未來投資表現的可靠指標。

強積金過往投資表現數據未必是未來投資表現的可靠指標。（資料圖片）

綜合分析不同資產的表現，近1年美國股票基金、環球股票基金、日本股票基金表現較佳，最高1年期回報率均達到20%以上。至於中國股票基金、香港股票基金同期表現則較遜色，1年期回報率介乎-11.2%至-20%。

至於比較不同強積金計劃，宏利環球精選（強積金）計劃、中國人壽強積金集成信託計劃、，均有個別基金於近1年期錄得逾30%的回報率，不過兩個計劃同時也有基金錄得約約15%的損失。

人均收益方面，據強積金研究機構積金評級估算，2023年12月份強積金整體投資收益約242億元（回報率2.18%），人均收益約5,200元；2023年全年累計投資總收益約374億港元，即人均累計投資回報約8,000元。若你的強積金收益多於這個水平，成績算是不俗。