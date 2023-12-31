MPF強積金2023回報│人均賺蝕一覽　美股基金勁賺　中港股基金倒蝕

每個打工仔都要供強積金（MPF），自然也會關注自己所投資組合的回報表現。「01研數所」整合逾400隻MPF成份基金的回報數據，方便讀者了解哪些基金表現最好、長期回報趨勢、股票或債券等資產的綜合表現等，至於你的投資收益又能否「跑贏大市」？以下即看最新一期數據！



參考強積金基金平台截至2023年11月30日數據，1年期累積回報表現最好的10隻基金分別是：

1. 中國人壽樂休閒環球股票基金（24.79%）

2. 宏利MPF北美股票基金（22.64%）

3. 宏利MPF日本股票基金（21.72%）

4. 中國人壽美國股票基金（20.08%）

5. 中銀保誠日本股票基金（16.72%）

6. 宏利MPF國際股票基金（15.23%）

7. 東亞 (強積金) 日本股票基金（14.82%）

8. 萬全美國股票基金（14.08%）

9. 友邦歐洲股票基金（13.94%）

10. 宏利MPF歐洲股票基金（12.95%）

需要注意的是，過往投資表現數據未必是未來投資表現的可靠指標。

強積金過往投資表現數據未必是未來投資表現的可靠指標。（資料圖片）

綜合分析不同資產的表現，近1年環球股票基金、美國股票基金、日本股票基金表現較佳，最高1年期回報率均達到20%。至於中國股票基金、香港股票基金同期表現則較遜色，1年期回報率介乎-5.5%至-12%。

至於比較不同強積金計劃，中國人壽強積金集成信託計劃、宏利環球精選（強積金）計劃，均有個別基金於近1年期錄得逾20%的回報率，不過兩個計劃同時也有基金錄得約8%至9%的損失。

人均收益方面，據強積金研究機構積金評級估算，2023年11月份強積金整體投資收益約439億元（回報率4.13%），人均收益約9,400元；由年初至11月累計投資總收益達131億港元，即人均累計投資回報約2,800元。若你的強積金收益多於這個水平，成績可謂不俗。