流感新冠夾擊│1周2宗兒童新冠重症入PICU　下周或進入流感高峰期

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（4日）表示，香港或最快下周進入流感高峰期，加上新冠病毒活躍度也有上升趨勢，呼籲市民盡快接種疫苗。

近期接連出現兒童新冠重症個案亦令人關注。衞生防護中心本周內公布兩宗兒童感染新冠嚴重個案，包括1名20個月大男嬰，以及1名早前由澳洲返港的4歲男童，2人均出現發燒、呼吸困難等症狀，需入住兒童深切治療部接受診治。以下即看新冠及流感最新監測數據。



近期新冠個案求診數字上升。衞生防護中心最新一期監測數據顯示，截至2023年12月23日的一周，定點普通科門診新冠個案平均求診比率為12.6%，按周升3.5個百分點；定點私家醫生診所的新冠個案平均求診比率達14.4%，按周大幅上升11.3個百分點。

數據顯示，新冠嚴重個案由2023年12月起維持每周6宗或以下水平。踏入2024年後，衞生防護中心本周內已公布兩宗兒童感染新冠嚴重個案，包括1名過往健康良好的20個月大男嬰，早前出現發燒、咳嗽帶痰和呼吸困難等症狀，需入住兒童深切治療部接受診治，臨床診斷為嘶哮症。

衞生防護中心本周內公布兩宗兒童感染新冠嚴重個案，包括1名20個月大男嬰，以及1名早前由澳洲返港的4歲男童，2人均出現發燒、呼吸困難等症狀，需入住兒童深切治療部接受診治。（資料圖片）

另外1名4歲男童，過往健康良好，潛伏期內曾前往澳洲。他於當地開始發燒、咳嗽帶痰和疲倦，回港後快速抗原測試呈陽性，其後出現呼吸困難，需入住兒童深切治療部。

下周或進入流感高峰期

至於流感整體活躍程度同樣上升，實驗室流感病毒樣本陽性比率最新升至8.49%，逼近9.21%的基線水平。

嚴重流感個案方面，最新報告期內，確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案增至1周14宗，當中8人死亡。此外，同期還錄得1宗兒童流感嚴重個案，涉及1名未接種本季流感疫苗的8個月大女嬰，其出現併發症為嚴重肺炎。

衞生防護中心籲接種疫苗

衞生防護中心提醒，接種疫苗可有效預防嚴重新冠個案，呼籲高危人士（包括孕婦）應盡快接種疫苗及適時接種加強劑。此外，高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，而市民在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。

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對於季節性流感，疫苗同樣能安全和有效地預防感染和相關併發症。中心建議，除有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上人士均應接種流感疫苗以保障個人健康。