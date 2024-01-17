垃圾徵費2024│指定垃圾袋零售點+地圖一文看清　OK實惠最早有得賣

撰文：數因斯坦
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【垃圾徵費 2024／垃圾膠袋收費 / 指定垃圾袋 / 零售點】垃圾收費4月1日實施，環保署早前公布3,000多個指定袋和指定標籤零售點名單，涵蓋超級市場、便利店、藥房及網上平台實體店，當中OK便利店（Circle K）、foodpanda門市、實惠均會於1月26日起開始售賣指定垃圾袋或指定標籤，而其餘零售點將會於2月開售。
「01研數所」特別製作互動地圖及系列圖表，方便大家查閱最近自己的零售點。

🔽🔽垃圾徵費2024　指定垃圾袋零售點地圖🔽🔽

「一袋兩用」：除了759阿信屋及city'super外，其他零售商均會於收銀處銷售散裝單個指定袋，可代替塑膠購物袋。

🔽🔽垃圾徵費2024　3000個指定垃圾袋零售點全名單🔽🔽

🔽🔽OK便利店　（1月26日開始售賣）🔽🔽

+11

🔽🔽foodpanda　（1月26日開始售賣）🔽🔽

獲授權零售點 (提供一袋兩用*) - foodpanda（環保署網站）

🔽🔽實惠　（1月26日開始售賣）🔽🔽

獲授權零售點 (提供一袋兩用*) - 實惠（環保署網站）

🔽🔽7-11　（2月開始售賣）🔽🔽

+28

🔽🔽惠康　（2月開始售賣）🔽🔽

+7

🔽🔽百佳超級市場　（2月開始售賣）🔽🔽

+5

🔽🔽3hreeSixty、Market Place　（2月開始售賣）🔽🔽

🔽🔽日本城　（2月開始售賣）🔽🔽

+7

🔽🔽華潤萬家　（2月開始售賣）🔽🔽

🔽🔽AEON　（2月開始售賣）🔽🔽

包括AEON、AEON Supermarket、Mono Mono、Living Plaza、DAISO JAPAN

+2

🔽🔽HKTVmall　（2月開始售賣）🔽🔽

🔽🔽一田百貨　（2月開始售賣）🔽🔽

獲授權零售點 (提供一袋兩用*) - 一田百貨（環保署網站）

🔽🔽永安百貨　（2月開始售賣）🔽🔽

獲授權零售點 (提供一袋兩用*) - 永安百貨（環保署網站）

🔽🔽藥房　（開始售賣日期待公布）🔽🔽

🔽🔽759阿信屋　（2月開始售賣）🔽🔽

🔽🔽city'super　（2月開始售賣）🔽🔽

獲授權零售點 - city'super（環保署網站）
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