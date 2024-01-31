管制即棄塑膠｜外賣「走塑」獎印花　可換甜品叉燒包　附食肆地圖

管制即棄膠餐具及塑膠產品（首階段）4月22日實施，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，如飲管、攪拌棒、碟、進食用具（刀、叉、匙）等。食肆可轉用即棄塑膠餐具的替代品，而市民亦可自備可重用的餐具及容器盛載食物。

為鼓勵市民自備餐具，環保署早前推出「走塑有賞」及「咪嘥盒食店」活動，市民於指定食肆購買外賣時，不索取即棄餐具或容器便可獲得印花，集齊印花可換領不锈鋼餐具、綠綠賞積分，或由個別食肆提供優惠及禮品，例如凍飲、甜品，甚至是1籠叉燒包，以下即看參與食肆地圖及換領方法！



🔽「走塑」換印花食肆地圖🔽

「走塑有賞」換領方法（更多計劃詳情）：

1. 下載「走塑有賞」手機應用程式

2. 於700多間參與食肆購買外賣，不索取即棄餐具即可獲1個印花；於「咪嘥盒食店」（見下文）參與食肆購買外賣時，不索取即棄容器（餐盒或杯），可獲兩個印花。

3. 集齊指定數量印花，可免費換領食肆獎賞、綠綠賞GREEN$、或可重用不銹鋼餐具一套，換領禮品所需印花數目如下：

換領禮品所需印花數目（「走塑有賞」網頁）

計劃時間：2023年11月18日至2024年4月30日

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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🔽鼓勵自備容器食肆地圖🔽

而為鼓勵市民購買外賣時自備容器或使用可重用容器租借服務，環境運動委員會及環境保護署於2023年9月推出「咪嘥盒食店」計劃。參與計劃的食肆會有「咪嘥盒食店」標貼，方便市民識別。

4.22管制即棄塑膠．專頁｜禁膠的疑惑 走塑替代品 最新資訊全集

即棄塑膠餐具的替代品

