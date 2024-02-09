農曆新年假期求診地圖｜附初一至初四應診時間、預約電話、地址

農曆新年兼遇寒流襲港，但長假期間不少私家醫生都會休診，或令生病市民求醫難度大增。醫務衞生局早前整合全港187個會於初一至初四（2月10日至13日）應診的醫療機構名單，包括私人診所及醫院、中醫診所、公立醫院及普通科門診，供市民參考。以下即看農曆新年假期應診醫生互動地圖，點擊診所或醫院名稱，即可查閱初一至初四開放時間、預約電話等資訊。



醫務衞生局早前整合全港187個會於初一至初四（2月10日至13日）應診的醫療機構名單，包括私人診所及醫院、中醫診所、公立醫院及普通科門診，供市民參考。（夏家朗攝/資料圖片）

名單顯示，年初一至年初四共有187間醫療機構提供服務，當中包括18間公院、18間普通科門診、59間中醫診所、92間私人診所及醫院，當中有部份診所提供電話預約及視像診療服務。

普通科門診初一、初二應診時間至下午1時

公營醫療服務方面，醫管局18間普通科門診會於農曆新年4天假期內提供服務，初一及初二開放時間為上午9時至下午1時，初三及初四開放時間為上午9時至下午1時，以及下午2時至5時。而中醫診所暨教研中心亦會提供逾1,800個資助中醫門診服務名額。

▼2月6日 醫管局公布農曆新年期間急症室退款安排▼



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急症室特殊退款安排

急症室輪候時間及收費：實時更新｜即睇全港18區醫院等候時間

此外，醫管局急症室於年廿九至年初九（2月8日至18日）期間，會實施特殊退款安排，次緊急、非緊急病人在登記後若認為輪候時間太長，可於24小時內到急症室登記處表達自己可能向私家醫生求診而申請退款，款項會於1個月內透過電子支付方式退還。當局呼籲，感到輕微不適的市民，可前往門診診所，而不需前往急症室求醫。

初一至初四應診的普通科門診

下葵涌普通科門診診所

元朗賽馬會健康院

北大嶼山社區健康中心

堅尼地城賽馬會普通科門診診所

大埔賽馬會普通科門診診所

將軍澳（寶寧路）普通科門診診所

屯門診所

戴麟趾夫人普通科門診診所

柏立基普通科門診診所

油麻地賽馬會普通科門診診所

瀝源普通科門診診所

石湖墟賽馬會普通科門診診所

筲箕灣賽馬會普通科門診診所

聖母醫院家庭醫學診所

觀塘社區健康中心

貝夫人普通科門診診所

長沙灣賽馬會普通科門診診所

香港仔賽馬會普通科門診診所

初一至初四應診的私家診所及醫院（應診時間請參閱本文地圖）

208醫務中心

仁安急症門診中心

優越醫療中心

優越醫療中心

卓健醫療中心 (九龍灣-德福花園)

卓健醫療中心 (沙田-新城市商業大廈)

卓健醫療體檢中心 (青衣 - 青衣城)

君儀醫務中心

吳綺華醫生

嘉諾撒醫院

坪洲醫務中心

基健醫務中心

安珀醫療中心有限公司

家康醫務中心

寶血醫院 (明愛)

希維爾醫務中心

康健 - 基健綜合醫務中心

康健 - 基健醫務中心

康健 - 基健醫務中心

康健綜合醫務中心

康健綜合醫務中心

康健醫務中心

康健醫務中心

康健醫務中心

康健醫務中心

廖月倩醫生

播道醫院

新都綜合醫務中心(元朗)

新都醫務中心(天水圍)

新都醫務中心(教育路)

新都醫務中心(錦薈坊)

新都醫務中心(黃大仙)

明德國際醫院

智康醫療

李信昌醫生醫務中心(彩虹)

柏宏醫務中心 (鑽石山分店)

栢健家庭醫療中心

浩康醫療中心

港怡醫院 (24小時門診及急症室)

盈健綜合醫務中心 (德福廣場)

盈健綜合醫務中心 (東涌站)

盈健綜合醫務中心 (港鐵九龍站)

盈健綜合醫務中心(元朗)

盈健綜合醫務中心(港鐵元朗站)

盈健醫務中心 (油塘站)

盈健醫務中心 (海悅豪園商場)

盈健醫務中心 (觀塘協和街)

盈健醫務中心(大埔廣場)

盈健醫務中心(天水圍)

盈健醫務中心(尖沙咀)

盈健醫務中心(新都城)

盈健醫務中心(昇悅居)

盈健醫務中心(油塘)

盈健醫務中心(港鐵坑口站)

盈健醫務中心(港鐵寶琳站)

盈健醫務中心(港鐵將軍澳站)

盈健醫務中心(港鐵康城站)

盈健醫務中心(港鐵第一城站)

盈健醫務中心(港鐵調景嶺站)

盈健醫務中心(觀塘寶達商場)

盈健醫務中心(觀塘曉麗苑)

盈健醫務中心(觀塘秀茂坪商場)

盈健醫務中心(馬鞍山新港城)

盈健醫務中心(鰂魚涌寶峰園)

簡志豪醫生

羅志恆醫生

聖保祿醫院

聖德肋撒醫院

莊柏醫療 (上水廣場分店)

莊柏醫療 (天水圍分店)

莊柏醫療 (新墟分店)

莊柏醫療 (新都大廈分店)

莊柏醫療 (置樂花園分店)

莊柏醫療 (荃灣綠楊分店)

莊柏醫療 (黃金海岸分店)

蕭志榮醫生

袁煦照醫生醫務所

西醫李國樑

西醫林龍如

西醫王裕民

西醫胡美全醫生醫務所

西醫黃其昌

路加醫療中心

辰伊醫務中心

鄭衞恒醫務所

鄺碧綠醫生醫務所

香港中文大學醫院

香港浸信會醫院

香港港安醫院–司徒拔道

香港港安醫院–荃灣

香港養和醫院家庭醫學及基層醫療中心

黃榮安醫生醫務所

初一至初四應診的中醫診所（應診時間請參閱本文地圖）

一脈里中醫診所

仁愛堂 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心(屯門區)

仁愛堂 - 香港大學中醫診所暨教研中心(離島區)

仁深中醫診所

仁濟醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心(深水埗區)

仁濟醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心(荃灣區)

仁濟醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心(葵青區)

何桂萍註冊中醫師

余維訓中醫

保良局中銀香港流動中醫診所(1車)

力行中醫

博愛醫院 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心(元朗區)

博愛醫院 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心(沙田區)

博愛醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心(九龍城區)

博愛醫院 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心(油尖旺區)

基督教家庭服務中心 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心(觀塘區)

基督教聯合那打素社康服務 - 香港中文大學中醫診所暨教研中心(大埔區)

壯頤堂醫館

天一堂中醫診所

女王中醫診所

如是中醫館

宸治中醫診所

工聯會工人醫療所 - 香港浸會大學中醫診所暨教研中心(北區)

從心中醫館

忠太止定康復基地

思緣中醫診療所

惠德中醫診所 - 房偉略

惠德中醫診所 - 鍾詠瑜

慶鈺堂中醫診所

普康綜合醫療中心

有為中醫診所

東華三院 – 香港大學中醫診所暨教研中心(中西區)

東華三院-香港大學中醫診所暨教研中心(東區)

林世光中醫師

楊展平中醫師醫務所 - 吳玩如

楊展平中醫師醫務所 - 楊展平

正氣中醫診所

海翔中醫診所

漢穎堂中醫診所

皓天中醫診所

盛恩中醫診所

經筋中醫診所

臻美中醫針灸診所

蘇大夫中醫舘

蘇翔中醫藥暨針灸專科診所

袁華跌打

解藥堂

農本方中醫診所

農本方中醫診所

醫若莊

醫道中醫分科急症門診 (太古)

醫道中醫分科急症門診 (西灣河)

陳金定中醫跌打

靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心(西貢區)

香港佛教聯合會 - 香港大學中醫診所暨教研中心(黃大仙區)

香港防癆會 - 香港大學中醫診所暨教研中心(灣仔區)

香港防癆會- 香港大學中醫診所暨教研中心(南區)

麗源中醫診所

龍翔中醫診所