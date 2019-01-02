【策掂】 UA04_中西醫融合計劃

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UA04的政策倡議短片摘要：

「中西醫復康中心」是專為患有「三高」(糖尿病、高血壓、膽固醇高) 的患者於復康的過程中提供更好的療法。(資料圖片/梁鵬威攝)

短片中的黃藥煲，是位二十多歲的年青人，因家族遺傳關係，她有着高血壓的問題，正當她服藥後感到有些不適，她的朋友告訴了她或許有另一些復康之道，我們建議的「中西醫復康中心」。



這所「中西醫復康中心」是專為患有「三高」(糖尿病、高血壓、膽固醇高) 的患者於復康的過程中提供更好的療法，我們建議首次聽診會由一名中醫和一名西醫同時會見患者，然後兩位醫生會再討論，該名患者應先以中/西醫療法去進行復康過程，而且決定該病患的主診醫生。其後患者覆診時，再由主診醫生決定用哪一種療法。



有不少的醫生，如凌昌全教授等中西醫教授，也指出中西醫合作其實對患者是更為有效的，因為我們希望此中心是中西醫互補長短去診治病患，而沒有主次之分。此外，中心還能提供機會讓本港醫生進行更多臨床實驗，藉此提供實證，增強市民對中西醫協作模式的信心。不僅如此，我們認為這所中心可為中醫護士提供實習機會，為配合未來的中醫院，中心將作為試點，讓中醫護士和中西醫嘗試要如何合作得更順暢。



我們建議把中心選址在堅尼地城，因為那裡有較多長者，而長者患有三高的機會較高，而且那裡人口甚高，因此可服務更多市民(不僅是長者)，交通亦相當便利。而且堅尼地城原已有不同的醫療設施，所以此中心亦可配合原有設施。根據社會福利署於2010年作出殘障人士院舍的預算，按照通脹率升幅，我們估算了於2019年要運作這中心的開支是大約500多萬。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）