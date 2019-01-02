【策掂】 UA05_精神健康醫社合作新模式

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UA05的政策倡議短片摘要：

現時精神科病人面臨的問題，包括專科門診輪候時間長、治療強度不切合病人需要、社區支援不足等。（資料圖片／陳焯煇攝）

本宣傳片先透過顯示背景數字，簡述現時精神科病人面臨的問題，包括專科門診輪候時間長、治療強度不切合病人需要、社區支援不足等，説明現行公營精神科醫療系統尚有漏洞，未能為一般精神科病人提供最及時、最適切的治療，有改革的必要性。



宣傳片緊接著提出我們的政策倡議，亦即透過「醫社合作」，為輕至中度精神病患者提供低強度治療(low-intensity psychological intervention)。影片清楚列明所擬政策的兩大目標：縮短輪候時間及提升所有病人之治療質素，針對性地改善宣傳片開首簡述的現行問題。



承接上述之政策簡介，本片下半部闡述政策的執行細節，包括提議政府設置一個全新的職位：精神健康主任。此新職位的設計、培訓、認證及招聘的具體辦法，以英國及愛爾蘭相關經驗作基礎，證明設立一個全新職位乃可行及有其根據。同時，本片亦會向觀眾解釋如何把政策分階段擴大規模，最終達至分流及醫社合作的目標。



除了政策的整體流程及執行細節，本片亦有着墨於大眾平日較少接觸到的低強度治療方法，讓觀眾初步了解這個有別於傳統治療方法的選擇及其優勝之處，論證我們的政策倡議能提供更全面、更多元的治療方法，令一般精神科病人受惠。



最後，本宣傳片以對未來的願景作結，表達我們希望透過政策，與社會各界共同建構一個共融社會的期望。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）