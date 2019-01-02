【策掂】 UA07_流動健康檢查車先導計劃PPT

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UA07 的政策倡議短片摘要：

本計劃旨在加強市民對基層醫療的認識，並進一步完善醫健通系統。與此同時，本計劃亦希望與康健中心互補不足，完善本港基層醫療架構。（資料圖片）

本港人口老化問題愈趨嚴重，公營醫療服務供不應求，政府醫療財政壓力與日俱增。為面對未來挑戰，政府已決意推廣基層醫療。本計劃因應現實需要，旨在加強市民對基層醫療的認識，減低未來政府醫療負擔，並進一步完善醫健通系統。與此同時，本計劃亦希望與康健中心互補不足，完善本港基層醫療架構。



先導計劃為期三年，以公私營合作模式，為55至64歲人士提供一年一檢的初步體檢服務。10輛流動車會於星期一至五晚上及星期六早上，停泊於合資格人口最多的5個地區。護士及護理員將在車上提供初步體檢服務，並提供報告解讀服務。此外，本計劃亦會提供健康資訊，協助參與者建立健康生活模式。每名參與者將獲發一本小冊子記錄體檢結果。若得參與者首肯，紀錄會上載至醫健通系統。如體檢結果顯示參與者有健康隱憂，護士會轉介參與者到公營或私營醫療機構作進一步檢查。



本計劃針對身體機能開始老化的年齡層，望能及早找出高危人士，減輕政府長遠的醫療負擔。三年試驗期預計可發現45%參與者患有慢性疾病。計劃特設健康教育，以提升市民的健康意識，做到病向淺中醫。與此同時，政府亦可在參與者的授權下上載體檢結果到醫健通，分析數據，找出高危疾病及致病因素，以制定醫療及非醫療政策應對。參與醫健通計劃的機構可儘早掌握更多病人資訊，減少不必要的檢查。此外，流動車可在康健中心落成前後與其達到相輔相承的作用，為市民提供體檢服務。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）