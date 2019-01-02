【策掂】 UA18_紓困三策

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UA18的政策倡議短片摘要：

根據「策掂2018」慎思民調，有近九成受訪市民認為公營醫療輪候時間長。隨著人口急速老化，公營醫療服務量短缺將越趨嚴重。（資料圖片／歐嘉樂攝）

現時公營醫療輪候時間過長，遠超合理等候水平，在社會上積累了一定民怨。根據「策掂2018」慎思民調，有近九成受訪市民認為公營醫療輪候時間長。隨著人口急速老化，公營醫療服務量短缺將越趨嚴重。



雖然政府已經預留超過5000億，推動兩個「十年醫院發展計劃」，新建、重建、擴建多達十八間醫院、增加培訓醫護人才、增加及改善醫療設備，及大力推動基層醫療健康。但遠水難救近火，預計在2036年前公營醫療服務容量仍然嚴重求過於供。



要達到短期紓困，公私營協作是關鍵！公私營協作是由醫管局撥款向私營醫療機構購買醫療服務，務求善用現有資源讓公眾得到更有效的醫療服務。雖然計劃自2008年已經開始推行，卻缺乏完善規劃，資源積而不用。



有見及此，UA18政策團隊建議，在2020-2035年間以全新的營運模式，進一步發展公私營協作。將現有計劃整合為兩大病人組別，第一，為長者及長期病患而設的「長康健」計劃，第二，為專科病人而設的「快康健」計劃。「ESA」新模式將確保計劃在成效大、可持續、可靈活調度的準則下推行，保障公帑用得其所，使病人可以盡快就診。計劃支出將繼續由「公私營協作基金」投資收益承擔，同時建議政府因應公私營協作規模擴大，分階段額外注資「公私營協作基金」。



「長康健」、「快康健」公私營協作計劃除了令公立醫院醫生可以接收更多新症，亦可縮短公營醫療輪候時間，令各種病人都可以直接或間接獲得更快更好的醫療服務。



註：「ESA」為英文「Effective」、「Sustainable」、「Agile」的縮寫

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）