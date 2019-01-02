【策掂】UA15_社健通和地區康健中心

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UA15的政策倡議短片摘要：

良好基層醫療可提高健康成效、提高護理持續性並可降低整體醫療成本。（資料圖片）

醫社同行 建立醫社電子健康紀錄互通系統，簡稱「社健通」 。



良好基層醫療可提高健康成效、提高護理持續性並可降低整體醫療成本。為改善現時「治療為主」的醫療模式的漏洞，以及配合地區康健中心的發展方針，我們建議由食物及衛生局主導，創立「醫社電子健康紀錄互通系統」統籌處，負責策劃、開發、推行及管理，並處理各項政策及法律問題。利用資訊科技減少資源浪費、降低醫療成本，並建立更全面的健康檔案。



「社健通」有以下三個特性：



第一，聯通疾病預防、健康管理到後續疾病管理環節。「社健通」 為個人電子醫療檔案，可促進醫療層面和地區、社區層面的資訊正確聯通。計劃為自願參與，並為不同持份者設立相應權限，保障市民私隱。



第二，政府每年約有19億元用於長期護理。「社健通」加入慢性病和疾病的提早篩選模型，系統收集、整合並針對健康危險因素，評估市民的健康風險，鼓勵市民養成健康管理的習慣。市民可通過所選定的通訊模式，定期收取健康資訊。而地區康健中心的人員亦能根據市民的健康風險程度，及早介入及安排不同程度的健康管理活動。提高健康管理的效率，減少整體醫療支出。



第三，「社健通」可自動辨認離院後需要跟進的病人，從而分析評估需要的服務，幫助跟進離院病人和社區復康（特別係長者），再由地區康健中心提供服務。根據過往「支援離院病人計劃」的資料顯示，足夠離院支持可減少再入院率4成及住院日數3成，換言之，可以節省264.6億的醫療開支。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）