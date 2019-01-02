【策掂】 UA22_流感疫苗 3 + 2

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「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。
為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。
以下是大專組別 UA22的政策倡議短片摘要：
面對流感高峰期醫院超負荷、併發症死亡率攀升，建議預防性基層醫療一一季節性流感疫苗。（資料圖片）
面臨的挑戰：流感高峰期醫院超負荷、併發症死亡率攀升
策略：預防性基層醫療一一季節性流感疫苗
方案：3方面+2部曲
創造需求：
短期
- 私營家庭醫生與其病人群組的直接溝通
- 激勵計畫
中長期
- 將流感疫苗納入香港兒童免疫接種計劃
優化供應：
短期
- 恆常化學校外展疫苗接種計劃
- 使用噴鼻式疫苗
- 增加社區疫苗注射站
- 拓展外展計劃至獨居長者
中長期
- 社區藥房成為流感疫苗注射站
- 疫苗中央探購平台
數據流通：
短期
- 善用醫健通，形成涵蓋全港私家醫生的流感疫苗資料庫
中長期
- 創建電子預約系統
預期成效：
短期
- 政府防疫注射計劃及疫苗資助計劃接種率提升至50%
中長期
- 整體人口接種率提升至30%
- 平均病房使用率下降至100%
- 出現流感併發症及死亡人數下降
- 擁有中央採購及預約系統
（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）