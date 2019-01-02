【策掂】 UA25_專科海外就醫計劃

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。
為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。
以下是大專組別 UA25的政策倡議短片摘要：
透過推出專科海外就醫計劃，針對香港公營醫療輪候時間較長的專科，醫管局將與亞太區私家醫院合作，招募旅行社提供當地衣食住行和語言溝通上的協助。圖為博鰲樂城國際醫療旅遊先行區。（視覺中國）
我們期望透過推出專科海外就醫計劃，針對香港公營醫療輪候時間較長的專科（包括眼科、骨科、內科及婦科），醫管局將與亞太區私家醫院（台灣、新加坡及泰國）合作，並以外判和招標方式，招募旅行社提供當地衣食住行和語言溝通上的協助。
計劃作為過渡性政策，會將原先等候公立醫院專科門診服務的市民分流到海外接受醫療服務，從而達致兩項目標：
(1) 減輕本地公營醫療的需求和醫療人員的壓力，並
(2) 使市民的專科輪候時間縮短，從而更快受到適切的治療，避免病情惡化，提升本港市民的健康水平。
政府將負擔市民在當地的全數醫療費。以醫療技術最先進、收費最為昂貴的新加坡為例，當地私家醫院人均消費中位數為港幣$48,000，估計政府每年要為病人提供約港幣$2.4億開支。
有關旅行社的開支，則由病人自行支付。康泰旅行社7日或以下團費，約為$1,500至$6,000蚊不等，以盡量達致「用者自付」的公平原則。
（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）