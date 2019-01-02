【策掂】UA26_優化現行電子健康紀錄互通系統

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UA26的政策倡議短片摘要：

通過優化醫健通，讓醫健通真正成為公私營醫療系統的橋樑，透過病歷互通/將部分市民分流到私營醫療系統，進一步完善地區的醫療資源分配。(資料圖片)

通過優化醫健通，讓醫健通真正成為公私營醫療系統的橋樑，透過病歷互通/將部分市民分流到私營醫療系統，進一步完善地區的醫療資源分配。

而我們有三大方向優化醫健通，分別是：

1. 提高普及率，並鼓勵全面開放病歷，以達至真正既「互通」

提供經濟誘因

- 為市民提供醫療優惠券，而醫療優惠券只可在已參與醫健通的私營醫療機構內使用 → 為市民提供經濟誘因 & 同時令私營醫療機構得益

- 豁免醫健通系統的安裝費，減低醫療機構的使用成本 → 為醫療機構提供經濟誘因

2. 優化系統，以幫助醫生診症效率及吸引更多人使用

- 現時醫健通系統混亂，沒有統一的格式，方便醫生填寫病人病歷 。因此，醫生難以追踪病人的病歷紀錄。

- 建議加設總覽的頁面 (幫助醫護人員了解病人的基本資料，如職業，年齡，生活習慣等)，統一化病歷填寫既格式，加設關鍵字搜尋功能

3. 善用醫健通數據，設立一個地區醫療數據庫

- 地區康健中心可以將該地區的醫健通數據用作分析及研究之用 → 公共醫療資源再分配

- 政府現時未能具針對性地知道各區的市民的醫療需求 & 政府沒有有關的數據資料

通過優化醫健通，我們希望可以達到以下效果:

提升基層醫療效能

- 當公私營醫療系統的資料做到真正的「互通」，病人就可以更自由地選擇去哪裡看病

為政府提供區域性的資料，有助研究，長遠從根本控制疾病

- 衛生署年報缺乏有關市民生活居住環境的資料， 難以針對社區分配資源

- 與今年施政報告的地區康健中心雙軌並行，地區康健中心獲得相關社區的資料以後可以協調社區健康工作

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）