【策掂】 UB05_過渡性房屋海上房屋

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UB05的政策倡議短片摘要：

過渡性房屋在解決房屋問題之中扮演著重要的角色，希望在未有長遠房屋供應之前，以一個中轉的形式去舒緩居住問題。（資料圖片）

面對香港樓價高企、租金嚇人以及公屋輪候時間過長的問題，很多正輪候公屋的市民或低下階層根本無能力解決，只能被迫住在劏房。劏房的人均面積小、租金貴，加上居住環境惡劣，不但存在衛生問題，通風、安全性等問題都值得令人憂慮。因此，劏房並非適切居所。但是，現時全港有近21萬人居於劏房，他們的住房權顯然被剝削，最基本的生活需要難以滿足。

雖然本屆政府十分強調解決房屋問題，包括成立土地供應專責小組進行土地大辯論，更在施政報告中建議建造人工島應對長遠房屋土地供應問題。但兩者均需大量時間，皆因它們離不開覓地或造地的過程。而時間，就是房屋議題最大的成本。

因此，過渡性房屋在解決房屋問題之中扮演著重要的角色，希望在未有長遠房屋供應之前，以一個中轉的形式去舒緩居住問題。現時香港已有不少過渡性房屋的提倡，包括改建工廈、荒廢校舍、甚至組合屋。然而，這些過渡性房屋往往都是分散、不能一次提供大量單位、以及還是離不開要覓地。

與期不斷在死胡同中兜圈，倒不如跳出覓地的框架，另辟一條新的出路。

建造大型郵輪作過渡性房屋以解決劏房戶居住問題正好是一個理想方法。建造大型郵輪能夠節省覓地的時間以及土地成本，並能一次過集中地為劏房戶提供數千個的房屋供應。

本先導計劃希望以一艘郵輪作試點，在5年內為劏房戶提供共5千多個單人及家庭單位。船上會提供基本設備及公共設施。計劃將設有入息上限，以公屋入息限額作參考，並以抽籤形式選出合資格的劏房戶，以五年為租約期限，為他們提供一個合適的居所。

本計劃的選址為啓徳郵輪碼頭，整艘郵輪將長期停泊在碼頭，並增設交通工具，如接駁巴士接載居民，方便船上的居民岀入。

本計劃的推出將對過渡性房屋提供一個多元的發展。計劃的成功推行，更可以為將來不少社區重建工程提供一個更有效的安置的方法，長遠解決香港其他的房屋問題。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）