【策掂】UB07_收緊綠置居轉售限制及取消居屋綠表申請資格

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UB07的政策倡議短片摘要：

我們一方面見到綠置居的預期成效，另一方面亦見到長期推行綠置居會衍生的問題。（資料圖片／盧翊銘攝）

政府於2017年恆常化綠置居，讓綠表人士有機會一完置業夢。首個恒常化綠置居麗翠苑將以42折出售，售價介乎93.25萬至306.21萬港元，換言之市民只要4.7萬做首期便可置業。我們一方面見到綠置居的預期成效，另一方面亦見到長期推行綠置居會衍生的問題，因此提出以下建議，希望完善現有綠置居政策。



第一，封閉綠置居市場，取消補地價安排。

參考與綠置居類似的租置計劃，當單位流出私人市場，價格就會被炒高。在租置計劃下就曾出現過530萬的公屋樓王，原本協助方民上車的單位淪為炒賣的商品。現時綠置居於首次轉售十年後就可以補地價方式於公開市場出售單位，公屋樓王問題屆時將會重現，為避免重蹈覆轍，我們建議封閉市場，綠置居只能售予綠表人士，不能流出私人市場。



第二，為二手買家提供按揭保證。

現時綠置居按揭貸款保證由只適用於一手業主，潛在綠置居二手買家難以取很足夠貸款額和還款年期。為了使綠表人士有能力購買綠置居，我們建議將政府的按揭貸款保證延申至所有綠置居的買家。



第三，降低居屋綠表比例 有見於綠置居已能照顧某部份綠表人士的置業需要，我們希望居屋能更集中協助夾心階層市民置業。現時居屋綠白表比例為1:1，綠表平均12人爭一個公屋單位，白表平均卻有87人爭一個單位。可見白表對居屋需求殷切。我們建議3年內將綠白表的配額比例改到4:6，5年內改到3:7，五年之後就再視乎申請人數再作調整。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）