【策掂】 UB09_共享房屋

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UB09的政策倡議短片摘要：

夾屋中有兩棟相鄰樓宇，地面3層設商場和空中花園，上面為單身公寓及家庭房屋。（資料圖片）

我們的政策倡議名為「夾心階層租屋計劃」，簡稱夾屋。

政府日前公佈《長遠房屋策略》2018年周年進度報告，將未來十年公私營房屋新供應比例，由六四比調整至七三比。但七三比為政策目標，私人房屋其實遠超三成的標準。2018年長策報告預測未來五年公私營供應單位為100,800個和93,000個，即52：48。房屋供應向私樓傾斜，我們不能否定私樓是不可或缺的供應來源。

政府常常談論夾心階層、過渡性房屋的同時，有一群收入不至於夾心水平，又未至於要被困劏房、籠屋的人，他們寄人籬下、或租住私樓。但面臨不確定性，包括加租、不續租，無法達致有效儲蓄，進入私人市場，因此有需要滿足他們的過渡性需要。

也就是說，在以成為業主作為最終目標的置業階梯中，這群人不需要居住在環境惡劣的住宅，已經脫離公屋援助，但未能一躍成為首置盤或者私樓業主，居屋抽簽又爭崩頭都未中獎，又稱「不幸的白表申請人」。

夾屋中有兩棟相鄰樓宇，地面3層設商場和空中花園，上面為單身公寓及家庭房屋。

商埸提供生活設施，讓樓上居民購物、享受美食。天台會作為空中花園，以綠化植坡及共融遊樂場作為家庭、長者運動休閒的地方。

夾屋對象為不符合公屋資格的白表居屋申請人，租金為當區面積相約單位市價七成。一旦住戶抽簽獲揀樓機會，或者不再符合居屋申請資格時，就需要遷出夾屋。

夾屋可以消除租樓客面對的風險，而低於市價的租金能幫助租戶更有效儲蓄，為購買居屋、私樓作準備。同時，私樓租金會因供應增加而下降，減輕樓市熾熱情況，長遠填補置業階梯的空隙。





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