【策掂】UB12_透過租金管制空地稅及夾心公屋改善房屋問題

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UB12的政策倡議短片摘要：

補助性居屋租住計劃目標是要幫助未有自置物業的香港永久性居民置業。同時亦能騰出現有公屋單位加快公屋輪轉，改善公屋輪候冊過長的問題。（資料圖片）

香港房屋問題非常嚴重。資料顯示香港人的人均居住面積只有170平方呎，相當於1.5個車位的大小。每個香港人都希望能夠有片瓦遮頭，一個簡單的安樂窩。現時公屋平均輪候時間已經超過5.5年。增加房屋供應實在刻不容緩，但遠水不能救近火，如何能夠善用現時的公共房屋資源解決問題變得關鍵。

補助性居屋租住計劃目標是要幫助未有自置物業的香港永久性居民置業。同時亦能騰出現有公屋單位加快公屋輪轉，改善公屋輪候冊過長的問題。

補屋計劃的租住期限為八年，住戶至少簽訂四年死約。當八年租住限期屆滿，補屋住戶必須遷出。房委會會向參與住戶收取市值租金八成作補屋供款，扣除公屋租金作營運開支後，餘款會放入一個與外匯基金回報掛鉤的政府債券作投資。

假設市值租金係$14,000，補屋租金就會係$11,200，扣除二人單位公屋租金（假設係$1500），每月投資有$9700。過去10年外匯基金嘅平均回報大約有5%；所以如果每月以複利息計算，八年後預計本金連同回報會達到110萬。計劃希望可以幫到參與住戶儲到100萬，相信能夠幫助市民在私人市場購買物業。

公共房屋資源有限，政府不可能無限期增加公屋和居屋供應。我哋相信呢個計劃能夠比到廣大嘅香港市民係購買居屋之外有另一個選擇。所以我哋希望係現有嘅居屋供應裏便攞一半（最多5000個單位）進行補屋計劃，最終達致居者有其屋，住得有尊嚴。





（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）