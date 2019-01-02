【策掂】UC01_政府諮詢區議會程序制度化

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UC01的政策倡議短片摘要：

政府諮詢區議會程序制度化並不會抵觸基本法的規限，而就規定政府定期接觸及諮詢區議會的意見，方案完全切合基本法所述區議會職能的條文，並令整個諮詢程序更為制度化。（資料圖片）

市民與區議會產生不信任的問題嚴重。現時，市民與區議會之間跌入一個惡性循環，區議會在政策上似乎不能作出實質的改變，令市民感到區議會無能，繼而拒絕向區議會反映民意。除此之外，政府不掌握民意，對民意的回應能力不足，故此容易閉門造車，令社區中相繼出現「小白象」的項目。由「不能避雨亭」、「四不像燒鵝」、「元朗天價橋」以及觀塘一億音樂噴水池的爭議，都顯示出地區行政機制上出現漏洞。



就此，我們建議政府諮詢區議會程序制度化。參考《基本法》第七十三條《立法會的職能》，於《區議會條例》第61條提出兩項修改。第一，區議會有權對政府的工作提出質詢。第二，在行使上述各項職權時，如有需要，區議會可傳召有關人士出席作證和提供證據。此修改於法律上給予區議會可以就特定議題傳召任何政府官員，或其代表進行質化詢及提問的權力，加強其諮詢角色的職能。政府於制定政策後必須向區議會提交報告書，解釋採納及否決方案的原因。我們相信，若通過修改區議會條例制度化區議會與政府官員之間的交流，會令政府官員更重視區域事務。官員和區議員之間的問責關係從而得到提升。



從法律上的可行性來看，政府諮詢區議會程序制度化合乎基本法。按照《基本法》第97條的規定，區議會理應為非政權性的區域組織。政府諮詢區議會程序制度化並不會抵觸基本法的規限。而就規定政府定期接觸及諮詢區議會的意見，方案完全切合基本法所述區議會職能的條文，並令整個諮詢程序更為制度化。



變定唔變 由你改變

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）