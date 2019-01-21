【社區伙伴】香港01中學生辯論邀請賽　1月26日全程直播

繼上次《土地大辯論中學生邀請賽》反應熱烈，為鼓勵辯論風氣在學界延續，香港01再度與香港辯論超級聯賽聯乘！今年將舉辦《香港01中學生辯論邀請賽》，就社會時事、民生熱話展開激烈辯論，展示中學生的敏銳思維及說服力。當中多達十場精彩賽事將於網上直播，讓大家欣賞到辯論員在台上針鋒相對。同時設有「香港01會員我最喜愛辯論員」投票活動，投選心水辯論員，為他們打氣加油及贏取豐富獎品！

早前《土地大辯論中學生邀請賽》反應熱烈，香港01再度與香港辯論超級聯賽聯乘，圖為上次聖馬可中學對賽華英中學。（資料圖片／吳鍾坤攝）

新元素 新賽制

《香港01中學生辯論邀請賽》採取分組聯賽方式進行，以固定比賽場數確保參賽隊伍有足夠的交流和訓練機會，有別於傳統的淘汰賽。在賽制方面，聯賽加入「攻辯環節」，為正反雙方提供互動機會，釐清重要的爭拗點；同時要求台上所有辯論員必須參與自由辯，考驗全隊合作及平均實力。

聯賽採用「九品制」評級，以準確反映辯論員水平，取代一貫填寫分數的做法，免除因各評判尺度寬緊不一而導致賽果偏差的問題。此外，每間參賽學校均需提供三位評審員，按編訂的時間表為另一組賽事評分，而評審會列出評審員的辯論資歷及利益申報，以提高評判制度的公信力，成就兼具公平與專業的賽事。

電競意指以電腦遊戲來進行競技，成為近年新興的競技項目。（資料圖片）

「香港01會員我最喜愛辯論員」投票活動

每名01會員可於指定時間*內進入《香港01中學生辯論賽》網頁，參與「香港01會員我最喜愛辯論員」投票活動，投票及留言支持心水的辯論員，獲得最高票數之辯論員將獲頒贈紀念品乙份。

香港01將從每場賽事，獲得最高票數之辯論員當中，細選香港01認為最具說服力的投票原因，並向該名01會員送出由BullGuard贊助「BullGuard Internet Security 2019（1用戶2年期電腦版本）網絡安全套裝軟件」乙份*。得獎結果將於投票結束後14個工作天於香港01網頁內公佈，而得獎者將有專人通知領獎安排。

*首輪投票活動時間為 2019年1月26日 10:00 至 2019年1月28日 23:59，其他賽事的投票活動將以大會網頁公佈為準。每名01會員須留言支持或欣賞該辯論員的原因，並須確保已提交一個有效電郵地址作為日後聯絡領獎安排。

(以上內容為「香港01會員我最喜愛辯論員」投票活動條款及細則節錄，詳情請瀏覽www.debate2019.hk01.com。)

1月26日中午有聖馬可中學辯論隊出賽，記得一齊為他們打氣加油！（資料圖片／吳鍾坤攝）

同日有協恩中學辯論隊出賽，記得打開專頁觀看直播，一睹協恩辯論員的風釆！（資料圖片／吳鍾坤攝）

當日香港01 Facebook專頁同時直播，更多精彩的賽事陸續有來，記得留意專頁最新動向！