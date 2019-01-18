【收緊長者綜援．我區我主場】綜援門檻提高　初老只能自力更生？

對月薪數十萬的高官來說，一千三百元一個月的資助差額，或許微不足道，但對基層長者而言，這差額足以改善窮困匱乏的生活。每頓飯可多買點健康有益的餸菜；寒冬來臨時，可多添一兩件禦寒衣物；日常身體不適時，也不必為了節省幾個錢而不去就醫。這種餘裕，對他們來說已是十分幸福的事情了。

文：公民黨樂富地區發展主任鄭文杰

早前，政府宣佈長者綜合援助金（綜援）的申領年齡下限將由60歲提高至65歲，令在2月1日或之後新申領援助的60至64歲長者每月少收逾千元的援助金。

黃大仙區是十八區中居住人口平均年齡最高的一區，其中60至64歲的基層人口接近4萬名。筆者相信，4萬名年輕長者當中，必然會有受這次政策轉變影響的人士。他們需要援助的原因或許不同，但別無二致的是他們都很需要綜援來維持生計。

消息曝光至今，筆者不斷聽到街坊反對的聲音，不論是否受這次的改動所影響，街坊們都紛紛直斥特首林鄭月娥的不是，認為她不把長者對香港的貢獻當成是一回事。

黃大仙區是十八區中居住人口平均年齡最高的一區，其中60至64歲的基層人口接近4萬名。（資料圖片）

陳女士是其中一位受政策改動所影響的街坊，她將於今年年中「登陸」（年滿六十歲），因腰部有舊患的關係，她原本打算「登陸」後半退休，兼職做鐘點工賺點花費，再申領長者綜援，也就還能勉強生活。可惜，政府無情地破壞了陳女士的計劃，「腰痛就唯有夜晚捽藥酒頂硬上啦，有人肯請已經好好」，陳女士一席話，切實地讓人感受到政府冷血的管治思維。

政府說60至64歲勞動人口比例不低，但事實是否如此呢？長者就業一向面對不少困難，他們一向擅長的工作和行業不少已經式微；而他們亦難以勝任需要體力勞動的工作；即使是低技術的工作，僱主也不會傾向聘請長者。他們就算想自力更生，試問社會大眾又有否給予他們機會呢？相信不少長者跟陳女士一樣，認為有僱主肯聘用他們已經是莫大的福氣了。至於其他因健康狀況而無法工作、需要領取長者綜援的年輕長者，無力感相信會更深。

消息曝光至今，筆者不斷聽到街坊反對的聲音，不論是否受這次的改動所影響，街坊們都紛紛直斥特首林鄭月娥的不是，認為她不把長者對香港的貢獻當成是一回事。（資料圖片）

對月薪數十萬的高官來說，一千三百元一個月的資助差額，或許微不足道，但對基層長者而言，這差額足以改善窮困匱乏的生活。每頓飯可多買點健康有益的餸菜；寒冬來臨時，可多添一兩件禦寒衣物；日常身體不適時，也不必為了節省幾個錢而不去就醫。這種餘裕，對他們來說已是十分幸福的事情了。



政府作為執政者其中一個重要的職責，是將社會的資源及財富合理地進行再分配，而綜援正是其中一個重要的工具，亦是基層人士的安全網。對於收入微薄甚至沒有收入的長者而言，更是一種依靠。

公民黨要求政府擱置提升長者綜援門檻的措施，並於新一份財政預算案裡修正錯誤，為今年2月1日至3月31日期間未能申領綜援的60 至64歲長者預留「補救撥款」， 以消除對他們的影響。



政府理應以民為本，尊重市民、理解市民、關心市民，把市民的利益作為大前提，滿足市民的需求。最後，以筆者母親從小教導筆者的理財觀念作結，亦希望政府能明白︰「錢，應使則使；應慳則慳。」

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