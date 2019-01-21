【社區伙伴】預告《香港01中學生辯論邀請賽》　十場賽事最新動向

一個學界觸目、全城關注的辯論比賽即將展開！十場精彩賽事將透過香港01網上直播之外，壓軸加開一場《明星賽邀請賽》，密切留意！

學界觸目 全城關注

香港辯論超級聯賽聯乘香港01《香港01中學生辯論邀請賽》即將展開，多達十場精彩賽事可從香港01觀看直播！首場賽事於 1月26日 (星期六) 12:00 直播，由英華書院、聖馬可中學對壘，第二場賽事由協恩中學對決寶血會上智英文書院；辯題為「港府應將電競列為體育項目」，萬勿錯過！

<十場賽事直播＋香港01會員我最喜愛辯論員投票>專頁：

https://debate2019.hk01.com

電競意指以電腦遊戲來進行競技，成為近年新興的競技項目。（資料圖片）

賽事預告 最新動向

1月26日兩場賽事結束後，會即場公佈由評審選出的兩名「最佳辯論員」以及 3月2日的比賽辯題。當十場賽事結束後，大會將邀請「最佳辯論員」與神秘嘉賓進行《明星邀請賽》。更多精彩的賽事陸續有來，記得留意大會網頁最新動向！

辯論隊在「攻辯環節」中發揮最佳表現。（資料圖片／吳鍾坤攝）

聯賽時間表（陸續更新）

辯題：港府應將電競列為體育項目

第一場 1月26日 12:00 - 13:30

英華書院 VS 聖馬可中學

第二場 1月26日 13:30 - 15:00

協恩中學 VS 寶血會上智英文書院

（其他場次辯題及對壘隊伍待定）

第三場 3月2日 12:00 - 13:30

第四場 3月2日 13:30 - 15:00

第五場 4月6日 12:00 - 13:30

第六場 4月6日 13:30 - 15:00

第七場 5月4日 12:00 - 13:30

第八場 5月4日 13:30 - 15:00

第九場 7月6日 12:00 - 13:30

第十場 7月6日 13:30 - 15:00

土地大辯論中學生邀請賽辯論員在商討策略。（資料圖片／吳鍾坤攝）

01會員互動 參與投票

《香港01中學生辯論邀請賽》大家不單可透過網上直播觀看辯論員詞鋒銳利的辯論技巧，把握有限時間與友方同學爭論要點。香港01會員同時可參與「香港01會員我最喜愛辯論員」投票活動，在指定時間內*投票支持心儀的辯論員，並留言為他們打氣！香港01將從每場賽事，獲得最高票數之辯論員當中，揀選香港01認為最具說服力的投票原因，並向該名01會員送出由BullGuard贊助「BullGuard Internet Security 2019（1用戶2年期電腦版本）網絡安全套裝軟件」乙份。有關投票活動的條款及細則，請參閱 https://debate2019.hk01.com/。

＊第一場及第二場的投票時間為2019年1月26日 10:00 至 1月28日 23:59

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