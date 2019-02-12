【策掂】SA18_保留及優化通識科

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA18的政策倡議短片摘要：

參賽學校：沙田崇真中學

我們組認為應保留及優化通識科。以下是我們的建議。

•增加個人短講

我們提議把現時的考評模式分為個人短講及筆試兩部分，個人短講會佔全個通識課的20%與IES相同，筆試則下降至60%。

個人短講將會由DSE考官負責評核，每位考生有10分鐘的準備時間，然後有5分鐘去匯報。

在題目方面，個人成長這個單元將會抽出來作為個人短講題目，因這個單元貼近考生生活，不需背誦太多概念詞等，令考生更容易發揮，幫助不善於背誦的同學，但思維能力佳的同學。另外，現時考核筆試時考生收到題目就要開始著筆，當中有時間緊湊之情況，因此此個人短講的考核模式，對於沒有足夠時間組織，文筆不流暢，寫字慢，但思維能力不錯的同學有利。而且這種方式可以真正測試到同學的思維能力。

(資料圖片)

•筆試

而在筆試方面，考核內容就會剩下五個單元，為了令同學能有更充分的時間回答試卷，我們建議在筆試卷一的題目中，減去一至兩條的分題，但考試時間不變。這便能減輕同學對做不完卷的憂慮。

•總結

以上的建議，可減輕考生對通識科的應試壓力，因增加了個人短講，能減輕學生在考文憑試時「一份卷定生死」之壓力，也可以真正測試到同學的思維能力。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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