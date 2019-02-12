【策掂】 SA24_改革通識　加深認識香港中國

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA24的政策倡議短片摘要：

參賽學校：真光女書院

你喜歡通識科嗎？

如果有機會，你會如何改變？

在課程內容方面，我們希望課程聚焦在社會及政治兩方面，刪減其他單元，作背景增潤資料。

在教學模式方面，學生將學習香港以及中國的時事與政策，社會理論以及政策制定，希望提高他們的歸屬感及公民身份認同。同時我們亦希望通過參觀及體驗活動，協助學生深入了解香港現實情況。

在考核模式方面，筆試將會刪除等級制度，改為合格及不合格，考生將以論文方式提出政策建議，考核標準將根據論文論述的合理性、可行性、與社會現狀符合性評分，IES亦會設為合格不合格，由考評局每年擬定五項大中華地區外全球議題，亦擴闊考生的國際視野及培訓自學、資料運用能力。

在筆試及IES均取得合格才能確定通識科總成績為合格。

(資料圖片)

通過此改變，我們希望學生能深入學習和掌握專業知識，兼備理論和實踐經驗，能更大限度運用自身知識及經驗。同時，學生能有表達個人意見空間，通過資料證明及支持自己立場，並非根據資料闡述特定立場。新方案亦能減輕前線師生壓力，給予教師和學生更多空間批改及發表資深意見。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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