【策掂】SA26_加長通識考試時間

撰文：張朗軒
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「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。
為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。
以下是中學組別 SA26的政策倡議短片摘要：
參賽學校：香港青年協會李兆基書院
考試時間緊湊困擾不少學生。希望透過延長5或10分鐘，讓學生構思自己作答的內容及理解題目。
這段時間只可以閱讀試題及資料，思考如何作答，以及書寫於草稿紙上。
藉此希望達到開科原意——多角度思考、批判性思維、融會貫通各科知識。透明給予時間讓同學仔細細心思考，更多時間進一步了解題目及資料，從而能多角度地思考，構思內容，融會貫通不同已有的知識。
有以下好處：
學生方面，時間會比較充裕，作答上會有較好表現，答案可能會更有條理、深入。考生答案質素提高，更深入，通識教育更有意義，更能達到開科原意。加上學生學習議題多 六大單元 要好短時間內寫返晒學過嘅野 所以可以透過這段時間去諗返，考試有更好表現
（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）
「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組
投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59
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(資料圖片)