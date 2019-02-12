【策掂】SB03_環保綠綠綠

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SB03的政策倡議短片摘要：

參賽學校：福建中學

首先，在公營房屋方面，由於香港樓宇密度與高度十分高，因此我們會在新建的公屋和在經評估後的舊公屋的天台和部份外牆加入太陽能板。由於香港房屋不足，所以未來政府將會大量興建新公屋，因此我們可以在新樓盤加入太陽能設計。

政府將承擔所有太陽能板經費，負責安裝太陽能版並把已收集的電量交由政府售賣給電力公司再供應給市民。太陽能板的壽命大約為25年，因此可以在大廈翻新時更換太陽能板，縮減成本。而污染環境方面，可以邀請環保團體如綠色和平等利用使用過的太陽能板做環保用途，以減少重金屬污染。

其次，我們建議政府立法在規劃興建或重建的商業建築物的天台及適合的外墻上安裝太陽能板，並向業主提供買電方案。 商業大廈透過安裝太陽能板發電，可以把太陽能供應給該大廈的設施。商業建築物的業主需要負責安裝太陽能板的費用，並將太陽能所產生的電力供應給使用者。

政府亦會提供定量獎勵計劃，根據商業大廈使用的太陽能電量， 獎勵相對應的金錢，以補貼安裝太陽能板的成本，例如，使用一度電則獎勵$4元幫助業主回本及增加收益。因此商業大廈會以長遠的利潤為優先考慮條件，安裝太陽能板。在進行回本期的簡單統計後，商業大廈業主可以於最快3年內回本，其回本期並非預期中高，能吸引更多業主投資於太陽能發展。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

>>>>按此進入投票頁<<<<