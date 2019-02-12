【策掂】 SB11_使用可回收飯盒　締造綠色未來

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SB11的政策倡議短片摘要：

參賽學校：聖嘉勒女書院

發展替代能源需要龐大的資金及先進的科技，而香港一直以來都沒有相關的經驗，所以這是一個高風險的投資。面對著昂貴的發展費用，土地面積的不足，在香港發展替代能源是十分困難的。所以，我們不認為應在香港發展替代能源。除了發展能源以外，減少廢物也是締造綠色未來的一個不可或缺的因素。

據本港環境保護署，2016年香港平均每日有超過一萬公噸的都市固體廢物被送到堆填區，當中有兩成都是塑膠垃圾。可見大量的固體廢物都是塑膠垃圾，而塑膠物料是極難自然分解，於高溫或長時間存放後，會釋出等有害物質，威脅整個生態系統及人類，對環境造成到很大的影響。所以，我們選擇從減少廢物方面入手，去立法管制飯商使用可循環再用飯盒，希望能減少對環境的污染，締造綠色未來。

(資料圖片)

在推行方面，我們希望立法強制全港二十四個飯商全面使用可循環再用飯盒，減少學校所製造的塑膠廢料。首先，政府亦會呼籲學生每次完成午飯後將飯盒收集給予飯商進行清潔的程序。此外，政府會定期抽查樣本，若發現有飯商違規，則會採用計分制度，定期公開發表報告，檢討飯商表現，並會列出飯商在當期相應的分數。由於分數可直接影響大眾對飯商公司的印象，從而影響公司形象。

還有，為了有漏網之魚，政府將會與學校合作。如學校發現有違規情況，要向政府報告，政府將派人到該校抽查。我們會推行為期半年的試用期，並會抽選香港三間飯商推行此政策。 推行期間，可發現到擬訂政策時忽略了的問題，在推行時可避免重蹈覆轍。



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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