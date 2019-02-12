【策掂】 SB15_太陽能與核電

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SB15的政策倡議短片摘要：

參賽學校：真光女書院

(一)於天台上安裝太陽能板

根據香港理工大學統計，香港約有75%的樓宇能夠安裝太陽能電池板。於政策初期，我們期望能夠每年能夠產生12億度。政策初期，先由政府帶頭於大部份的公營屋苑安裝太陽能發電板，希望達致該批屋苑能自給自足之用。

另一方面，我們亦希望政府鼓勵私人樓宇住戶，於天台安裝此太陽能發電板，長遠可為其樓宇帶來基本電力來源，減低輸入能源的需求。

(二)於本港水塘上興建及擴建太陽能浮板

香港現時已於石壁及船灣淡水湖上建有太陽能板發電系統，現時這些浮板能夠為地球每年減少約84公噸二氧化碳排放量，因此，我們認為推廣此技術於本港其他水塘，此政策既能長遠減低二氧化碳排放，能夠有助紓緩全球暖化，另一方面能夠對水塘作出保護。

(資料圖片)

(三)長遠政策—開放電網引入核電

為選取一項替代能源，既能提供穩定能源作發展，亦能達致較低污染，故此，我們組提議引入核電。現時中電已有利用核電作為其中項燃料，有鑑於鄰近本地的大亞灣核電廠壽命約剩二十年，我們提議香港兩所電力公司合組財團，購入大亞灣核電廠機組，負責日常運作及維修以供本地核電使用。此政策我們認為可由政府帶頭並協調，並補貼用戶電費，以爭取市民支持。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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