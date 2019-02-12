【策掂】SB18_替代能源　政府先行　傳承共抱

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SB18的政策倡議短片摘要：

參賽學校：田家炳中學

香港這個彈丸之地，寸土赤金，難有大面積的土地興建太陽能發電廠。有見及此，我隊建議推行政府先導計畫，包括在水塘上設立浮動式太陽能板以及在其他政府設施安裝太陽能板，從而推動其他私人行業、商界、市民等跟從。

浮動式太陽能板裝置的發電零件，是常見的晶硅太陽能光伏板，安裝於用塑料製成、能浮於水面的台架，台架則以纜索連接到水底或其他位置作固定，可隨水位變化而升降。這樣可以在不佔用大量土地的情況下，有效收集太陽能。

而使用浮動式太陽能發電裝置有幾項好處。首先，可以減緩水分蒸發速度，保護珍貴的水資源。其次，可以減少藻類滋生及擴散，改善水質。然後，太陽能板於低溫環境下例如水上會提升發電效能。另外，我們可以把太陽能板砌成不同的形狀，譬如一些有香港特色的事物，如：蛋撻、鐘樓。這不但可以成為一個新地標，吸引旅客前來參觀，更能夠藉此機會教育人們善用可再生能源的重要，實在一舉數得。

(資料圖片)

另外，在提高市民參與度方面，我們建議政府可以先在政府設施、水塘、天台、幕牆等設太陽能板從而帶動社會氣氛令商界其他私人行業、市民等跟從。以商界為例，商家營運的最終目的是利益最大化，亦即以最低成本賺取最多的利潤，然而利益最大化也缺乏公民責任意識，忽略了保護環境的重要性，自然不會使用成本較高昂的太陽能發電系統。但是，大型企業的建築物通常有大量玻璃幕牆可供安裝太陽能板，不安裝實在浪費空間。因此，我隊亦建議為裝上太陽能板的商家減税，令他們有更大的經濟誘因在大廈幕牆裝上太陽能板，提高太陽能的普及性。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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