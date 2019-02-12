【策掂】SA12_一個通識　兩個選擇　多元未來

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別SA12的政策倡議短片摘要：

參賽學校：香港道教聯合會鄧顯紀念中學

為針對解決通識教育科高不成低不就的問題，我們建議將此科分拆為必修部分及選修部分。

必修部分降低難度，以建立學生對時事的興趣和基礎認知為宗旨。教授範圍保持現有的六個單元，教學只要求學生簡單扼要地了解重要議題或政策的背景、爭議和成因，重點鞏固學生對個人、社會、世界的基礎認知。

考評方式方面，試題改為選擇題、填充題和短答題。評核等級轉為「及格」和「不合格」兩個等級，而「及格」將會成為大學收生最低要求。

另一方面，選修部分將會提高難度，教授範圍集中至「今日香港」、「現代中國」和「全球化」三個單元，加入進階內容，著重拓展學生深度思維，培養學生理論應用的能力和批判性思維，訓練學生高階思維能力。

(資料圖片)

考評方式方面，將分為筆試和獨立專題探究兩部分。筆試將為現時的卷一卷二的合併，取長補短；獨立專題探究方面，將會按現時模式執行。評核等級亦維持現時1到5**的等級，建議將此作為大學相關科目的收生標準，銜接學生之未來發展。

在政策成效方面，必修部分不但能夠減輕學生的課業負擔，啟發興趣，即使完成中學課程，仍能主動關心社會時事，達致通識科的立科目的，鞏固學生的基礎認知。

選修通識科，則為未來有興趣深入研究通識、從事相關工作等的同學起到銜接作用，銜接大學社科課程，為升學做準備。選修科更著重理論的應用及思維訓練。可培育成為於未來參與政策策劃、研究等的專才。同時，期望達致小班教學，師資得到更好的分配，提升教學效率及質素。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）



「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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