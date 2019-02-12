【策掂】SA21_與時並進的通識

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA21的政策倡議短片摘要：

參賽學校：喇沙書院

通識科的意義是讓學生了解世界的現況，懂得分辨對錯，可是現在的考試制度令學生只關心成績和考試技巧，我們希望新的政策可以逆轉情況。

(一) 由傳統書教的教學模式改為電子教學。用電子教學能讓學生更快更方便地學到更新的知識。轉用電子教學是很簡單的事，只要請出版商設立網上平台，然後把印在書本上的知識放上網站上即可。另外，出版商需在網站加一個關於時事的欄目並定期上載關於現今社會發生的事，加強他們對社會的認知。

在金錢方面，電子教學整體上比買書更便宜，一部五至六千元的電腦可以用六年，而買六年的書就不只六千元。在效率方面，為了肯定學生是用電腦來學習，學校需設置網絡管制，只批准學生瀏覽關於學習的網站，就能避免不正當使用電腦。

(資料圖片)

(二) 每月為學生設立有關近期新聞的電子測驗。用電腦進行測驗，學校和教育局就能方便地查閱同學們的成績。學校能輕易地找出同學們的成績，並能專注改善同學們的弱點。再者，同學們透過回答開放式長答題，他們能在不同的議題上發表意見，這樣能訓練他們的批判性思考，達到通識科的目的。透過每月一次的測驗，同學們會為了考到好的成績而對世界新聞更留意。

此外，在這個系統下，即使同學在一次的考試表現不理想，可靠下次努力得到好成績彌補分數。再者，利用電子設備去進行測驗比傳統測驗效率更高和能節省人力和時間。最後，這系統能把學生一次性的考試改為每月一次的測驗，沒了「一次定生死」的感覺，能減少學生的壓力 。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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