【策掂】 SA22_通識科邁步向前

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA22的政策倡議短片摘要：

參賽學校：妙法寺劉金龍中學

政策目標：

(1)增加學生於學習通識科時的趣味

減輕學生於文憑試時的壓力和日常學習壓力

(2)減輕教師教學壓力

照顧不同學生的學習差異創造更好的學習環境

(資料圖片)

政策內容：

(1)保留原有的評分等級:可以避免學校投放於通識科的資源變少，避免有些通識科教師可能因此而失業，加上能夠讓老師和學生有教學及學習動力。若然只設合格和不及格的評分，則會對此科成績較好的同學不公平，更會導致學生對社會的了解減少、關注社會的心減低、欠缺獨立思考、分辨是非的能力減低，變相令通識科的設立目標盡失。

(2)增設實地考察：當中實地考察需要的課時會採用被刪減一個單元的15小時的課時，而剩餘約15小時將會撥往獨立專題探究。同學從實地考察親身了解到他們在課堂上學到的有關知識，進一步鞏固他們的知識，更可以跳出課室到不同的地方學習，從而增加同學通識科的興趣，不再只是在課本功課上紙上談兵，這樣更可以增加同學對社會的整體認識。

(3)每校增設兩個常額教席:首先，可以減低師生比，舒緩教師的教學壓力，減輕教師的教學壓力，教師能更照顧學生的差異，教育質素更好，製造一個更好的學習環境，培育更優質的未來社會棟樑。

(4)刪減單元一能縮少通識科的學習範圍，減輕教師的教學壓力和減輕學生的應試壓力更能帶來30小時的課時，而這30小時可以把當中15小時的課時撥往實地考察部分，其餘的15小時則可以撥往IES因此刪除單元一能夠減輕獨立專題探究的時間不足的問題。

(5)設立一個更清晰的教學框架:避免發生一個偏頗、主觀的教學，影響到同學的想法，更可避免學生被傳授一些錯誤的知識。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

>>>>按此進入投票頁<<<<