【策掂】 SA01_通識科應該何去何從？

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA01的政策倡議短片摘要：

參賽學校：梁式芝書院

近年，社會上對通識存在爭議。有人認為通識令學生思維單向，鼓勵學生以激進方式參與社會運動；有人要求改變以往死記硬背的模式，強調批判性思考的重要，培養學生平衡不同意見的能力。即使社會上對通識科存與廢意見對立，我們認為通識科的確能培養學生對社會事務的關注，六大課程目標有助培養正面價值觀及思維能力。故我們的方案針對現時通識在施行上面對的問題，以通識六大課程目標作為藍本提出建議。

現時學生壓力大、課程冗長，且無法深入探究各單元下的議題。因此我們建議改革課程架構，採用3+1的設計（即三個必修部份及一個選修部份）。必修單元教授基礎知識及概念，而選修單元以必修單元所學的概念作基礎，進行研習，培養學生知識及技能轉移能力。

為配合課程改革，我們提出「考評改革」，建議卷一依舊考核資料回應題，但考核內容只包括必修單元，除了考核應用和分析資料能力外，更加強評論題的比重。卷二考核資料回應題及延伸回應題，內容為選修部分，而延伸回應題是評核考生高階思維能力和運用相關概念的靈活程度。

(資料圖片)

為培養學生的思維能力，我們提出課程融入邏輯思維訓練。不少報告指近年文憑試考生以框架式作答，思維能力欠佳。故此，我們希望教師能在講授各單元時，適時教授邏輯思維方法，讓學生判辨資料合理程度、理解題目邏輯，進而提升答題能力，解決考評局批評學生邏輯錯誤、違反常識的問題。例如教導學生演繹法，讓學生答題時具備較嚴謹的論證方法，擺脫框架式思考的弊病。

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期： 2月14日00:00至2月20日23:59

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（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）