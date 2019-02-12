【策掂】 SA11_通識科應該作為主科

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA11的政策倡議短片摘要：

參賽學校：福建中學

背景：政府及教育局希望通識科可以培養學生慎思明辨的能力、對社會議題的獨立思考與見解以及對自己學習能力與方式的元認知程度。

現狀及問題：

問題一：課時不足問題;通識老師授課匆忙，他們要在兩年內教完六本教科書和十二個單元，第三年是讓學生備戰DSE的。

問題二：通識教育科變質問題;現時通識科完完全全淪為操練考試技巧的科目。

(資料圖片)

精簡課程

目標：教育局通過刪除「能源科技與環境」及「公共衛生」這兩個通識單元。

推行方法：教育局與考評局可商議在各大中學召開會議，具體公佈如何推行新式教學以配合改革內容。教育局亦需與各大出版社作溝通，並成立專責小組設計、排版並對其進行審核，確保新出版的通識書可以統一實行政策。

可行性：現時並沒有一套統一的通識科教科書，是次教學內容改革也只是將原本的六個單元減至四個單元，將「能源科技與環境」和「公共衛生」的內容分別在其他四個單元內闡述。

預期成效及影響：教學內容改革後，學生可以從個人、香港、中國、世界的不同層次去學習通識這一科，更加深入掌握各個知識點，從而有更高獨立及批判性思考的能力。

將卷一卷二必考改為選擇其一

目標：學生選答卷一或卷二

推行方法：考評局將原有通識科卷一卷二兩卷“資料題”及“論述題”對應形式繼續保留，選擇卷壹 最多可得level4，卷二可得5**。

可行性：英國語文DSE中的“閱讀卷”和“聆聽卷”中已有B1B2的存在。

預期成效及影響：通過卷一卷二選答的考核方式，能夠篩選出更多在通識科有能力的考生。

教育局定義通識重要概念並引入恆常議題

目標：教育局將通識科重要概念做出定義，避免現在概念的不一致性，讓學生可以知道最準確的概念解釋，有助學生掌握。

推行方法：教育局設立咨詢小組收集通識科中的概念並對其作出專業解釋，再就不同單元中的重要概念（如現代中國的「發展中國家」，全球化中的「全球化」）加設恆常議題供學生思考。

可行性：將通識科的重要概念做出一個定義並加入恆常通識科在教學或考核方面的格局影響並不大。並不會引起很大爭議。

預期成效及影響：將通識科的重點概念做出定義，可以避免類似2014 DSE中考生解錯題目中概念詞而導致的錯答。（見資料）而且概念所引申出恆常議題啟發學生思考，讓學生加深對概念，對單元的認識。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

>>>>按此進入投票頁<<<<