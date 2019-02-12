【策掂】SA06_通識識變通

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA06的政策倡議短片摘要：

參賽學校：香港青年協會李兆基書院​

在初中設通識教育為必修科目

在初中設通識為必修課的目標是為了令同學在高中的壓力減少，提升學生對通識的興趣。在初中的通識教育中，我們認為可以教授單元一和單元二。單元一和單元二相對而言會比其他單元簡單，所以會比較適合作為教授的內容。 個人成長單元對於初中生的成長亦有所幫助，方便小學到中學的過渡。學校可先嘗試在第一年推行的時候只讓中一同學就讀，循序漸進，歷經三年後便可完全融入課程計劃當中，避免現在的學生對課程有誤解。

教育局推出建議教材

教育局可以每年為每個單元出版一些當時社會的例子，提供少量按單元的論點而去收集現實生活中的例子製作教材，幫助學生容易理解這些理論，並為該議題出一道題目，再發放有關它的參考答案。預期同學在擁有教育局制訂的例子後，能夠更容易理解每個單元所涉及的範疇，以及當中的概念，並能從中了解到問題中要求回答的答案，在考試前不至於毫無頭緒，導致壓力過大。同時，老師亦能用這些教材，更方便容易地教導學生。

(資料圖片)

每間學校必須有三至四位專科通識老師

由於本身通識教育的教材每年也不一樣，每年發生的事也不一樣，教授不同題目時都要引用到一些較新的相關新聞或數據，而其他科的材料大部分則可以重用，所以教授這科會相對困難。我們建議每間學校必須聘請三至四位專科通識老師，作專科專教。我們預期這個政策不但可解決通識科畢業生的工作問題，更重要的是可以令通識老師的教學質素大幅上升，因為老師有了更多時間去備課。



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）



「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期： 2月14日00:00至2月20日23:59

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