【策掂】SB04_擴建大亞灣核電廠計劃

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SB04的政策倡議短片摘要：

參賽學校：元朗天主教中學

現今香港燃煤及天然氣發電均由火力發電廠提供，成為香港最大的溫室氣體源頭，加劇空氣污染問題。就香港的目前情況來說，香港土地供應緊絀，覓地建屋已十分艱難，若覓地大規模發展可再生能源，雖然能改善環境，但實際上似乎不太可行。因此，我們建議香港增加使用核電的比例，提議中電公司與深圳市政府合作，擴建大亞灣核電廠，因爲現今的核電技術較爲成熟，透過先進的能源科技，增加核電輸送予香港，穩定供電，創建綠色未來。

我們選擇擴建大亞灣核電廠的原因是該核電廠與中電合作多年，一直以來，穩定輸送電力到香港，提供20%核電，而大亞灣核電廠的輻射防護亦十分完善，即使是在核電廠附近居住，居民每年吸收的放射性劑量少於限值的千分之一。因此，大亞灣核電廠擁有多年穩定運作的經驗，能保證核安全，值得信賴﹗因此我們認為大亞灣核電廠是擴建的最佳選址。

而我們不選擇直接向内地購買核電，是因為主要考慮到廣東能源需求及供電穩定這兩個因素。第一，廣東同樣面對電荒的問題，廣東省外來民工衆多，廣州及深圳同屬國際都市，所需能源龐大。在面對能源短缺的情況下，香港很難向廣東境内購買電力。第二，若香港與内地一同建立核電廠，雙方合作就代表著香港同樣對核電廠擁有形式管理權，於討論核電廠安全通報機制或其他風險評估方案上，香港市民將有更大知情權，進一步緩解他們對核電的擔憂。

我們希望，在香港實踐短、中期能源政策的同時，亦進行研究、評估及諮詢，長遠考慮擴建大亞灣核電廠。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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