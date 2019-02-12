【策掂】 SA09_433新通識

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA09的政策倡議短片摘要：

參賽學校：保祿六世書院

近年社會常有對新一代的批評，無非是指責他們不認識社會、不懂得在現實中處事。這類負面思緒的矛頭往往指向為培養青年了解社會而發的科目——通識教育。

實際上，鑑於有時間、題目限制的公開考試主導整科成績，考生有再強的思維、優勢也無法發揮。更甚是通識科課時極缺，略教是教師界中的無奈慣例，但更無奈的是不論學生有否深入了解最終卻要上「戰場」。通識科固然淪為對學生既無助、又不公的科目。

(資料圖片)

故我們倡議推行名為「433新通識」的改革措施，詳細如下：

（一）將通識科總分由原本IES和筆試二比八的比例重整為六比四。並在高中三年將IES增至兩次，各佔總分三成。

（二）將通識科修定為初中至高中課程，於初中階段完成基本概念教學及校內評估，高中階段則專注進行IES。

表面上，分數比重的改變無疑能夠達到評核制度的目標：讓學生建基於個人閱歷，展示自身多元的能力。「433新通識」更準確地評估出其實際能力如邏輯、分析之餘，評核結果對於以此作為收生或聘請標準的大專院校及雇主更加可信有用。

深入而言，我們更務求透過改革達到教育的真諦。學習的歷程需要充足而針對的教學與個人的思考和實踐。「433新通識」在公平的評核制度下能有足夠課時供老師多與學生探討議題、學生亦能運用個人優勢自主研習、發揮所長，最終平衡學與教，提升教學的效果。

我們期望透過政策建議，實現2000年教育改革的理念：推動終身學習、達致全人發展，建構本港光明未來。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）



「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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