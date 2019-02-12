【策掂】SB09_想節能　太陽能

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SB09的政策倡議短片摘要：

參賽學校：寶血會上智英文書院

為了緩和極端氣候的問題，香港政府近年開始推廣太陽能發電：政府在2017年於石壁水塘和船灣淡水湖推行兩項浮動太陽能板發電系統的先導計劃。因此，針對全球暖化、化石燃料枯竭的問題，我們倡議香港政府應大力加強發展以太陽能此替代能源，以達到香港在2030年可再生能源佔能源組合約為3%至4%這個目標。

我們倡議政府應善用樓宇天台閒置空間以發展太陽能發電：

(1) 所有在條例生效後政府新建的公屋樓宇及政府建築物（如各區的綜合大樓、體育館、政府部門辦公大樓等）天台必須安裝光伏太陽能板，而所收集的電力將用於大堂和樓層走廊等公共空間。

(2) 所有天台閒置面積超過16平方公尺（1.49 m²）的新建私人樓宇必須安裝太陽能板，否則會被列為「不符規格樓宇」。該物業將不能獲得由地政署發出的滿意紙。私人樓宇天台的太陽能板所收集的電力將歸業主所有，而業主將可自由選擇是否參與中電或港燈的上網電價計劃。

（資料圖片）

(3) 統一制定太陽能板的規格標準，要求太陽能板供應商提供樣版進行檢測，再由政府向合資格的太陽能板供應商發放牌照，以發展太陽能項目。此舉易於監測，亦方便政府管理。相應地，能源公司可取得該等項目的合法經營權。同時，政府需為安裝太陽能板、接駁電網等相關的技術人員發出牌照，所有相關安裝及維修需由合資格技術人員進行，以確保安全。

(4) 要求購買太陽能板者（包括私人單位業主）必須購買由持牌供應商所售之太陽能板，並聘用持牌技術人員安裝及維修，以確保太陽能板符合規格與安全。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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