【策掂】SB10_變廢為能——廚餘發電

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別SB10的政策倡議短片摘要：

參賽學校：寶血會上智英文書院

全球正面對氣候變化及能源短缺問題，而香港亦難以獨善其身，香港需積極作出回應。香港政府在《香港氣候行動藍圖2030+》明確表明會優化採用可再生能源，繼續逐步減少在本地發電中使用煤，以大幅減少香港的碳排放。

現時香港電力主要由中華電力有限公司（中電）及香港電燈有限公司（港燈）負責供應，而現時能源組合以煤爲主。煤是化石燃料的一種，既會在燃燒發電的過程中造成空氣污染，且是耗竭性能源，需要數百萬年才能生成，而消耗速度又遠超過生成速度。因此，我們倡議政府發展家用廚餘發電，以供應潔淨的再生能源，並爲香港創造一個綠色未來：

（資料圖片）

1. 與國內政府合作，共同合作發展家用廚餘發電廠，並於大灣區設置相關發電廠及輸電網，建議可考慮設廠於珠海，令香港及大灣區同時受惠。

2. 在全香港所有公屋屋苑設置家用廚餘回收箱，每晚會由專車（重型貨車）到各屋苑收集，並經港珠澳大橋運送廚餘到珠海的廚餘發電廠，同時可建議内地當局考慮於珠海市增設廚餘回收箱，以收集廚餘供廚餘發電廠發電。

3. 政府應免費將發電過程中產生的有機肥料派發予香港與珠海區的農民，政府亦可以同時與發電廠設置環保教學中心，並送贈有機肥料予參觀者。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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