【策掂】SB16_氫出新動力

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SB16的政策倡議短片摘要：

參賽學校：英皇書院

氫電池為一種新型動力來源，於注入氫氣後能產出電力， 而只有水為副產品。氫電池能減少化石燃料的使用，亦能同時減少空氣污染。政策希望能增加香港氫電池車的比例，藉此減少空氣污染及化石燃料的使用。

短期而言，建議政府撥款資助專營巴士公司購買氫電池巴士在本港作試驗行駛，以評估它們在本地環境下的運作效能及表現。並提高市民對氫電池車的認識。亦會資助油站將部份油缸改為儲存液態氫電池，藉以增加氫電池車的配套設施，提升車主購買意慾。

（資料圖片）

長遠而言， 建議參考現時電動車「一換一」計劃，只要車主銷毀其舊傳統動力私家車，帶同「劏車」證明，半年內申請氫電池私家車的首次登記，將可獲汽車首次登記稅寬減。計劃能減少換氫電池車市民的支出，從而增加購買氫電池車的意慾，減少購買傳統動力私家車的誘因。

政策目標希望能令氫電池車佔比增加到一半。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

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