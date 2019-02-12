【策掂】 SA03_優化通識教育科的四大建議

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA03的政策倡議短片摘要：

參賽學校：中華基督教會譚李麗芬紀念中學

建議一: 積極推行體驗式學習

目的：體驗式學習可以豐富同學的閱歷，還可加深同學對通識課程內容的印象，能夠將課本上的知識與實際生活結合在一起，避免出現同學死讀書的情況。

建議二：加強跨科目的合作及成份

目的：讓通識科融合其他科的各種知識促進學生的全面發展，培養一定的自學能力，讓學生從被動的填鴨式教育中解放出來，融匯貫通現階段學到的知識，締結學生良好的價值觀，人生觀。

(資料圖片)

建議三：設立官方通識資料庫

目的：透過設立官方通識資料庫，讓學生可以在該資料庫中尋找所需的資料例如一些概念的定義，有助學生學習通識科。

建議四：為通識科教師設立專業培訓課程

目的：透過向通識科老師設立專業培訓課程，可以提供教師質素及教學能力，從而提升學生的學習水平。



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）



「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期： 2月14日00:00至2月20日23:59

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