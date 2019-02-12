【策掂】 SA08_課程改革暨將來　實地考察分數改

「香港01會員最喜愛政策大獎」正式開始投票﹗「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是中學組別 SA08的政策倡議短片摘要：

參賽學校：保祿六世書院

政策建議：

我們建議保留通識科作為高中必修科目之一，但需要修改目前通識科的教學課程。為此，我們提出兩項建議。

建議一：把通識科列入初中級課程中必讀的核心科目之一（如中英數科目），科目內容涵蓋高中同通識教育科的六大單元，但教授內容相對簡單，讓學生先從不同層面接觸通識教育科。各間學校可因應課程大綱作出調整，選擇適合的範圍教授，讓學生可享有三年初中的過渡期。

建議二：把一年一次的校外實地考察納入通識科教學課程，例如：參觀南丫島風力發電站，讓學生透過觀察了解香港發展可再生能源的現況及其限制，利用活動日的時間作教育，讓學生參觀不同地點加以考察，並需要在高中三年內以小組形式進行專題研習並匯報。學校老師需要為專題報告評分並提交至教育局，而分數將佔DSE中10%。因此，IES的佔分比重將降至10%。

(資料圖片)

上述建議期望幫助學生將知識應用在生活之中並融合社會現況加以實踐及運用。在中學六年內每年按不同單元制定相對應的參觀地點，而且六年內必須涉獵六個單元內容，以保障學生在各個單元有一定程度的了解。加上現實社會中無論工作也者都需要與人合作，而小組專題研習可提供機會，間接讓同學了解溝通技巧，為日後投身社會作準備。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）



「香港01會員最喜愛政策大獎」中學組

投票日期：2月14日00:00至2月20日23:59

>>>>按此進入投票頁<<<<